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РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля - 27.07.2025, ПРАЙМ
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РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля
РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля - 27.07.2025, ПРАЙМ
РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля
РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля на фоне вводимых ранее ограничений в "Пулково", заявила компания. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T14:42+0300
2025-07-27T14:42+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
ржд
аэропорт пулково
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля на фоне вводимых ранее ограничений в "Пулково", заявила компания. "Добавили мест в "Сапсанах" на сегодня и завтра. Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург – Москва удвоили количество мест в следующих поездах "Сапсан", - говорится в сообщении. Дополнительные места появились в поездах №783 отправлением 27 июля в 20.50 из Санкт-Петербурга, №756 отправлением 28 июля в 06.50 из Москвы. Ранее между Москвой и Санкт-Петербургом были назначены дополнительные поезда дальнего следования.
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бизнес, россия, санкт-петербург, москва, ржд, аэропорт пулково
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, РЖД, аэропорт Пулково
14:42 27.07.2025
 
РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля

РЖД добавили места в "Сапсанах" на фоне ограничений в "Пулково"

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПервая демонстрационная поездка на высокоскоростном электропоезде "Сапсан"
Первая демонстрационная поездка на высокоскоростном электропоезде Сапсан - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля на фоне вводимых ранее ограничений в "Пулково", заявила компания.
"Добавили мест в "Сапсанах" на сегодня и завтра. Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург – Москва удвоили количество мест в следующих поездах "Сапсан", - говорится в сообщении.
Дополнительные места появились в поездах №783 отправлением 27 июля в 20.50 из Санкт-Петербурга, №756 отправлением 28 июля в 06.50 из Москвы.
Ранее между Москвой и Санкт-Петербургом были назначены дополнительные поезда дальнего следования.
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БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАРЖДаэропорт Пулково
 
 
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