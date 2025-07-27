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РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля
РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля - 27.07.2025, ПРАЙМ
РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля
РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля на фоне вводимых ранее ограничений в "Пулково", заявила компания. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T14:42+0300
2025-07-27T14:42+0300
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля на фоне вводимых ранее ограничений в "Пулково", заявила компания. "Добавили мест в "Сапсанах" на сегодня и завтра. Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург – Москва удвоили количество мест в следующих поездах "Сапсан", - говорится в сообщении. Дополнительные места появились в поездах №783 отправлением 27 июля в 20.50 из Санкт-Петербурга, №756 отправлением 28 июля в 06.50 из Москвы. Ранее между Москвой и Санкт-Петербургом были назначены дополнительные поезда дальнего следования.
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Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, РЖД, аэропорт Пулково
РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля
РЖД добавили места в "Сапсанах" на фоне ограничений в "Пулково"
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля на фоне вводимых ранее ограничений в "Пулково", заявила компания.
"Добавили мест в "Сапсанах" на сегодня и завтра. Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург – Москва удвоили количество мест в следующих поездах "Сапсан", - говорится в сообщении.
Дополнительные места появились в поездах №783 отправлением 27 июля в 20.50 из Санкт-Петербурга, №756 отправлением 28 июля в 06.50 из Москвы.
Ранее между Москвой и Санкт-Петербургом были назначены дополнительные поезда дальнего следования.
РЖД окажут помощь семьям сотрудников, погибших в катастрофе Ан-24