https://1prime.ru/20250727/sanktsii-860009857.html
Киев ввел санкции против более 90 российских компаний
Киев ввел санкции против более 90 российских компаний - 27.07.2025, ПРАЙМ
Киев ввел санкции против более 90 российских компаний
Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против свыше 90 юридических лиц в России, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T19:51+0300
2025-07-27T19:51+0300
2025-07-27T19:56+0300
экономика
россия
промышленность
киев
владимир зеленский
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против свыше 90 юридических лиц в России, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов. На сайте Зеленского опубликован указ о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, однако списки конкретных субъектов к документу не прилагаются. "Санкционное решение сегодня – это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников", - пояснил Зеленский в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250727/zelenskiy-860009207.html
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, киев, владимир зеленский, сергей лавров
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Киев ввел санкции против более 90 российских компаний
Киев ввел санкции против более 90 компаний РФ по добыче редкоземельных металлов
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против свыше 90 юридических лиц в России, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов.
На сайте Зеленского опубликован указ о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, однако списки конкретных субъектов к документу не прилагаются.
"Санкционное решение сегодня – это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников", - пояснил Зеленский в своем Telegram-канале.
Украина применила 18 пакетов санкций Евросоюза против российских юрлиц