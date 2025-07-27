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Киев ввел санкции против более 90 российских компаний - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Киев ввел санкции против более 90 российских компаний
Киев ввел санкции против более 90 российских компаний - 27.07.2025, ПРАЙМ
Киев ввел санкции против более 90 российских компаний
Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против свыше 90 юридических лиц в России, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T19:51+0300
2025-07-27T19:56+0300
экономика
россия
промышленность
киев
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против свыше 90 юридических лиц в России, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов. На сайте Зеленского опубликован указ о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, однако списки конкретных субъектов к документу не прилагаются. "Санкционное решение сегодня – это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников", - пояснил Зеленский в своем Telegram-канале.
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россия, промышленность, киев, владимир зеленский, сергей лавров
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
19:51 27.07.2025 (обновлено: 19:56 27.07.2025)
 
Киев ввел санкции против более 90 российских компаний

Киев ввел санкции против более 90 компаний РФ по добыче редкоземельных металлов

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против свыше 90 юридических лиц в России, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов.
На сайте Зеленского опубликован указ о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, однако списки конкретных субъектов к документу не прилагаются.
"Санкционное решение сегодня – это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников", - пояснил Зеленский в своем Telegram-канале.
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Украина применила 18 пакетов санкций Евросоюза против российских юрлиц
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ЭкономикаРОССИЯПромышленностьКиевВладимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
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