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Киев ввел санкции против более 90 российских компаний

Киев ввел санкции против более 90 российских компаний - 27.07.2025, ПРАЙМ

Киев ввел санкции против более 90 российских компаний

Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против свыше 90 юридических лиц в России, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов. | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T19:51+0300

2025-07-27T19:51+0300

2025-07-27T19:56+0300

экономика

россия

промышленность

киев

владимир зеленский

сергей лавров

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против свыше 90 юридических лиц в России, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов. На сайте Зеленского опубликован указ о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, однако списки конкретных субъектов к документу не прилагаются. "Санкционное решение сегодня – это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников", - пояснил Зеленский в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250727/zelenskiy-860009207.html

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россия, промышленность, киев, владимир зеленский, сергей лавров