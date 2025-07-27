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В Саратове открылся штаб по восстановлению документов пострадавшим

В Саратове открылся штаб по восстановлению документов пострадавшим - 27.07.2025, ПРАЙМ

В Саратове открылся штаб по восстановлению документов пострадавшим

Штаб по восстановлению утерянных документов пострадавшим после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове открылся в воскресенье, сообщил губернатор Роман... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T11:17+0300

2025-07-27T11:17+0300

2025-07-27T11:17+0300

происшествия

общество

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мчс

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САРАТОВ, 27 июл - ПРАЙМ. Штаб по восстановлению утерянных документов пострадавшим после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове открылся в воскресенье, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Сегодня началась активная работа по восстановлению утраченных документов. Параллельно идут все предусмотренные законодательством процедуры для оказания материальной помощи пострадавшим. Из резервного фонда правительства области выделим для этого необходимые средства. К оценке ущерба специалисты приступят сразу же по окончанию аварийно-спасательных работ", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Глава города Михаил Исаев в Telegram-канале отметил, что штаб работает на базе пункта временного размещения в школе №103. "Сегодня с 10.00 (9.00 мск) в школе работают специалисты ЗАГС, налоговой, паспортной служб, военкомата, Социального фонда, прокуратуры, комитета социальной защиты. Предварительно были подготовлены списки людей, проживавших в пятом подъезде дома 2 на улице Блинова. Наша задача - в кратчайшие сроки обеспечить подготовку всех необходимых документов", - написал Исаев. Прокуратура области в Telegram-канале сообщает, что прокурор Ленинского района Саратова Константин Байкулов в пункте временного размещения провел личный прием жителей дома, где взорвался газ. "В ходе приема жители обращались по вопросам восстановления документов, получения мер социальной поддержки и иным вопросам, связанным с обеспечением прав жителей дома. Соблюдение прав граждан остается на контроле", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250726/saratov-859980584.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, мчс, социальный фонд