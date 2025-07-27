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В Саратове завершили поисково-спасательные работы после взрыва газа

В Саратове завершили поисково-спасательные работы после взрыва газа - 27.07.2025, ПРАЙМ

В Саратове завершили поисково-спасательные работы после взрыва газа

Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове после взрыва газа завершены, сообщила пресс-служба МЧС России. | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T18:12+0300

2025-07-27T18:12+0300

2025-07-27T18:12+0300

газ

россия

мчс

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове после взрыва газа завершены, сообщила пресс-служба МЧС России. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове завершены. На месте продолжаются работы по сбору и вывозу строительного мусора", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что с пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС РФ.

https://1prime.ru/20250726/saratov-859980584.html

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газ, россия, мчс