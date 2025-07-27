https://1prime.ru/20250727/saratov-860006163.html
В Саратове завершили поисково-спасательные работы после взрыва газа
В Саратове завершили поисково-спасательные работы после взрыва газа - 27.07.2025, ПРАЙМ
В Саратове завершили поисково-спасательные работы после взрыва газа
Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове после взрыва газа завершены, сообщила пресс-служба МЧС России. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T18:12+0300
2025-07-27T18:12+0300
2025-07-27T18:12+0300
газ
россия
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859930245_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_b09447e985e8ace5bff1a5b1f7634ed2.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове после взрыва газа завершены, сообщила пресс-служба МЧС России. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове завершены. На месте продолжаются работы по сбору и вывозу строительного мусора", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что с пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС РФ.
https://1prime.ru/20250726/saratov-859980584.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859930245_155:0:1087:699_1920x0_80_0_0_74e9803a4d2451bec937395b5aa5d5f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, мчс
В Саратове завершили поисково-спасательные работы после взрыва газа
МЧС: поисково-спасательные работы в доме в Саратове после взрыва газа завершены
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове после взрыва газа завершены, сообщила пресс-служба МЧС России.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове завершены. На месте продолжаются работы по сбору и вывозу строительного мусора", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что с пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС РФ.
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа