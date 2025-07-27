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Глава ЕК оценила шансы на заключение торговой сделки с Трампом - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Глава ЕК оценила шансы на заключение торговой сделки с Трампом
Глава ЕК оценила шансы на заключение торговой сделки с Трампом - 27.07.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК оценила шансы на заключение торговой сделки с Трампом
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приехавшая в Шотландию на встречу с американским лидером Дональдом Трампом для переговоров по заключению торговой... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T19:47+0300
2025-07-27T19:47+0300
шотландия
европа
сша
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приехавшая в Шотландию на встречу с американским лидером Дональдом Трампом для переговоров по заключению торговой сделки, чтобы Европа избежала блокирующих пошлин на экспорт своих товаров в США, согласилась, что шансы на достижение такого соглашения составляют "50 на 50". Ранее о таких шансах заявил сам американский лидер. "У нас есть шансы 50 на 50% заключить сделку. И действительно, речь идет о восстановлении равновесия. У нас профицит, у Соединенных Штатов - дефицит, и мы должны его сбалансировать. У нас отличные торговые отношения, это огромный объем торговли, которую мы ведем вместе. Таким образом, мы сделаем ее более устойчивой", - заявила фон дер Ляйен на совместном подходе к прессе с Трампом перед началом переговоров. Фон дер Ляйен подчеркнула, что технические группы специалистов с двух сторон "проделали свою часть работы", но теперь "дело за переговорщиками". "Если мы добьемся успеха, я думаю, это будет самая крупная сделка, которую когда-либо заключал каждый из нас", - добавила она.
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шотландия, европа, сша, урсула фон дер ляйен, дональд трамп
ШОТЛАНДИЯ, ЕВРОПА, США, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп
19:47 27.07.2025
 
Глава ЕК оценила шансы на заключение торговой сделки с Трампом

Глава ЕК: шансы на заключение торговой сделки с США составляют 50 на 50

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приехавшая в Шотландию на встречу с американским лидером Дональдом Трампом для переговоров по заключению торговой сделки, чтобы Европа избежала блокирующих пошлин на экспорт своих товаров в США, согласилась, что шансы на достижение такого соглашения составляют "50 на 50".
Ранее о таких шансах заявил сам американский лидер.
"У нас есть шансы 50 на 50% заключить сделку. И действительно, речь идет о восстановлении равновесия. У нас профицит, у Соединенных Штатов - дефицит, и мы должны его сбалансировать. У нас отличные торговые отношения, это огромный объем торговли, которую мы ведем вместе. Таким образом, мы сделаем ее более устойчивой", - заявила фон дер Ляйен на совместном подходе к прессе с Трампом перед началом переговоров.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что технические группы специалистов с двух сторон "проделали свою часть работы", но теперь "дело за переговорщиками".
"Если мы добьемся успеха, я думаю, это будет самая крупная сделка, которую когда-либо заключал каждый из нас", - добавила она.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
Трамп готов вести торговые переговоры даже после введения новых пошлин
16:53
 
ШОТЛАНДИЯЕВРОПАСШАУрсула фон дер ЛяйенДональд Трамп
 
 
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