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США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил Трамп - 27.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил Трамп
США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил Трамп - 27.07.2025, ПРАЙМ
США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил Трамп
США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. | 27.07.2025, ПРАЙМ
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экономика
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил глава Белого дома Дональд Трамп."Эта огромная сделка с большим количеством стран", - сказал Трамп журналистам во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Главные тезисы — в материале агентства ПРАЙМ:"Мы договорились, что единая пошлина - как на автомобили, так и на все остальные товары, - составит 15%. То есть у нас будет установлена пошлина в размере 15%", - отметил американский лидер.
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сша, ес, дональд трамп
Экономика, США, ЕС, Дональд Трамп
20:42 27.07.2025 (обновлено: 21:23 27.07.2025)
 
США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил Трамп

Трамп: США и Евросоюз договорились о торговой сделке

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Эта огромная сделка с большим количеством стран", - сказал Трамп журналистам во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Главные тезисы — в материале агентства ПРАЙМ:

  • Брюссель откроет свои рынки для торговли с Вашингтоном c нулевой ставкой по пошлинам.
  • Евросоюз согласился закупить у Штатов энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов.
  • США и ЕС договорились о единой ставке по пошлинам в размере 15%.
  • Европа согласилась закупить огромное количество американской военной техники.
  • ЕС согласился инвестировать в США 600 млрд долларов.
"Мы договорились, что единая пошлина - как на автомобили, так и на все остальные товары, - составит 15%. То есть у нас будет установлена пошлина в размере 15%", - отметил американский лидер.
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ЭкономикаСШАЕСДональд Трамп
 
 
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