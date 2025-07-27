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США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил Трамп

США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил Трамп - 27.07.2025, ПРАЙМ

США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил Трамп

США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T20:42+0300

2025-07-27T20:42+0300

2025-07-27T21:23+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил глава Белого дома Дональд Трамп."Эта огромная сделка с большим количеством стран", - сказал Трамп журналистам во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Главные тезисы — в материале агентства ПРАЙМ:"Мы договорились, что единая пошлина - как на автомобили, так и на все остальные товары, - составит 15%. То есть у нас будет установлена пошлина в размере 15%", - отметил американский лидер.

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сша, ес, дональд трамп