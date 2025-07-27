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Симоньян объяснила, почему Зеленский ведет себя так, будто он "бессмертный" - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Симоньян объяснила, почему Зеленский ведет себя так, будто он "бессмертный"
Симоньян объяснила, почему Зеленский ведет себя так, будто он "бессмертный" - 27.07.2025, ПРАЙМ
Симоньян объяснила, почему Зеленский ведет себя так, будто он "бессмертный"
Поведение Владимира Зеленского, поступающего так, будто он "бессмертный", может объясняться тем, что он употребляет кокаин, предположила главный редактор... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T21:28+0300
2025-07-27T21:28+0300
политика
общество
здоровье
владимир зеленский
маргарита симоньян
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - ПРАЙМ. Поведение Владимира Зеленского, поступающего так, будто он "бессмертный", может объясняться тем, что он употребляет кокаин, предположила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "И когда люди в частных беседах спрашивают, почему Зеленский ведет себя так... он что, бессмертный?... Я вот всем объясняю, что он такой, типа "бессмертный", потому что это - кокаин. Знающие люди говорят, я не пробовала никогда, что кокаин имеет такой эффект", - полагает Симоньян.
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общество , здоровье, владимир зеленский, маргарита симоньян
Политика, Общество , Здоровье, Владимир Зеленский, Маргарита Симоньян
21:28 27.07.2025
 
Симоньян объяснила, почему Зеленский ведет себя так, будто он "бессмертный"

Симоньян: Зеленский ведет себя так, будто он "бессмертный" из-за кокаина

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк# Маргарита Симоньян
# Маргарита Симоньян - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - ПРАЙМ. Поведение Владимира Зеленского, поступающего так, будто он "бессмертный", может объясняться тем, что он употребляет кокаин, предположила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"И когда люди в частных беседах спрашивают, почему Зеленский ведет себя так... он что, бессмертный?... Я вот всем объясняю, что он такой, типа "бессмертный", потому что это - кокаин. Знающие люди говорят, я не пробовала никогда, что кокаин имеет такой эффект", - полагает Симоньян.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
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20:14
 
ПолитикаОбществоЗдоровьеВладимир ЗеленскийМаргарита Симоньян
 
 
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