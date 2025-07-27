https://1prime.ru/20250727/simonyan-860012859.html

Симоньян объяснила, почему Зеленский ведет себя так, будто он "бессмертный"

Симоньян объяснила, почему Зеленский ведет себя так, будто он "бессмертный" - 27.07.2025, ПРАЙМ

Симоньян объяснила, почему Зеленский ведет себя так, будто он "бессмертный"

Поведение Владимира Зеленского, поступающего так, будто он "бессмертный", может объясняться тем, что он употребляет кокаин, предположила главный редактор... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T21:28+0300

2025-07-27T21:28+0300

2025-07-27T21:28+0300

политика

общество

здоровье

владимир зеленский

маргарита симоньян

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - ПРАЙМ. Поведение Владимира Зеленского, поступающего так, будто он "бессмертный", может объясняться тем, что он употребляет кокаин, предположила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "И когда люди в частных беседах спрашивают, почему Зеленский ведет себя так... он что, бессмертный?... Я вот всем объясняю, что он такой, типа "бессмертный", потому что это - кокаин. Знающие люди говорят, я не пробовала никогда, что кокаин имеет такой эффект", - полагает Симоньян.

https://1prime.ru/20250727/pushkov-860011143.html

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общество , здоровье, владимир зеленский, маргарита симоньян