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Симоньян сравнила Польшу и Литву с гиенами

Симоньян сравнила Польшу и Литву с гиенами - 27.07.2025, ПРАЙМ

Симоньян сравнила Польшу и Литву с гиенами

Польша и Литва, словно стервятники и гиены, подобрали западные части русских земель в трудный период истории Руси после монголо-татарского ига, а Российская... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T23:45+0300

2025-07-27T23:45+0300

2025-07-27T23:45+0300

политика

россия

польша

литва

маргарита симоньян

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - ПРАЙМ. Польша и Литва, словно стервятники и гиены, подобрали западные части русских земель в трудный период истории Руси после монголо-татарского ига, а Российская империя просто вернула свои территории, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Польша вместе с Литвой, как стервятники, настоящие стервятники, гиены. Кто бросается на мертвичину или на умирающее? Стервятники, гиены. Когда мы немыслимо пострадали, это еще предстоит только оценить нашим историкам, как именно пострадала русская культура и русское градостроительство, и русское вообще всё, от татаро-монгольского ига. Когда лежало всё это в развалинах, они под шумок подобрали западные части наших земель", - заявила Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она подчеркнула, что после Россия просто вернула свои земли. "Екатерина Алексеевна II, светлая ей память, немка, между прочим, вернула эти земли. Остальными поживились во время разделов Польши австрияки и пруссаки, немцы. А мы вернули свое. А потом, когда Александр I, по результатам уже наполеоновских войн, забрал и ту часть Польши, которая отошла немцам и пруссакам, это почему? Это потому что они воевали с Наполеоном вместе против нас", - отметила она.

https://1prime.ru/20250629/zapad-859007470.html

польша

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россия, польша, литва, маргарита симоньян