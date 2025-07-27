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СМИ: Латник и представители ЕС провели переговоры по пошлинам

СМИ: Латник и представители ЕС провели переговоры по пошлинам - 27.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Латник и представители ЕС провели переговоры по пошлинам

Глава минторга США Говард Латник и представители Евросоюза в субботу провели переговоры по вопросу пошлин в преддверии ожидаемой встречи американского... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T01:21+0300

2025-07-27T01:21+0300

2025-07-27T01:21+0300

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Глава минторга США Говард Латник и представители Евросоюза в субботу провели переговоры по вопросу пошлин в преддверии ожидаемой встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. "Переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными официальными лицами из ЕС продолжались в субботу допоздна, так как они спорили из-за финальных деталей уровня пошлин, которые будут применяться к стали, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров. По словам собеседников издания, переговоры местами носили "ожесточенный" характер. В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. Фон дер Ляйен заявила, что планирует обсудить торговые отношения между ЕС и США в ходе встречи с Трампом в воскресенье. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

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мировая экономика, сша, шотландия, великобритания, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, кир стармер, ес, financial times