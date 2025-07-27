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СМИ: Стармер и Трамп обсудят способы завершения украинского конфликта
СМИ: Стармер и Трамп обсудят способы завершения украинского конфликта - 27.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Стармер и Трамп обсудят способы завершения украинского конфликта
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп во время встречи в ходе визита американского лидера в Шотландию обсудят способы... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T09:49+0300
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп во время встречи в ходе визита американского лидера в Шотландию обсудят способы завершения украинского конфликта, сообщает британская газета Telegraph. "На переговорах в Шотландии сэр Кир также обсудит (с Трампом - ред.), как положить конец войне между Россией и Украиной", - говорится в публикации. Кроме того, как пишет издание, будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины и палестино-израильский конфликт. В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. С 17 по 19 сентября Трамп планирует совершить государственный визит в Великобританию. Влияние Британии на поведение Зеленского и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона. Самым ярким примером стал срыв Киевом переговоров с РФ в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
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мировая экономика, общество , великобритания, шотландия, украина, дональд трамп, кир стармер, борис джонсон
Политика, Мировая экономика, Общество , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Кир Стармер, Борис Джонсон
СМИ: Стармер и Трамп обсудят способы завершения украинского конфликта
Telegraph: Стармер и Трамп обсудят способы завершения украинского конфликта
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп во время встречи в ходе визита американского лидера в Шотландию обсудят способы завершения украинского конфликта, сообщает британская газета Telegraph.
"На переговорах в Шотландии сэр Кир также обсудит (с Трампом - ред.), как положить конец войне между Россией и Украиной", - говорится в публикации.
Кроме того, как пишет издание, будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины и палестино-израильский конфликт.
В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. С 17 по 19 сентября Трамп планирует совершить государственный визит в Великобританию.
Влияние Британии на поведение Зеленского и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона. Самым ярким примером стал срыв Киевом переговоров с РФ в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
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