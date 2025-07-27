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СМИ: фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского - 27.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского
СМИ: фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского - 27.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского
Фигуранты уголовных дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дали показания против Владимира Зеленского, сообщил украинский политолог Николай... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T14:17+0300
2025-07-27T14:17+0300
политика
общество
украина
владимир зеленский
сбу
рада
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МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. Фигуранты уголовных дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дали показания против Владимира Зеленского, сообщил украинский политолог Николай Давыдюк. "Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского. Эти дела связаны с бизнес-партнёром Зеленского – совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, которого называют "кошельком Зеленского". Во время обысков, которые СБУ проводила в НАБУ и САП, были изъяты определённые сервера, на которых содержится информация, кто именно из возможного окружения Зеленского дал против него показания", - приводит слова Давыдюка издание "Страна.ua". По его словам, сейчас от 800 до 1 тысячи сотрудников подконтрольных Зеленскому силовых ведомств работают над попытками расшифровать эти носители и заполучить эту информацию. "Флешка закодирована, закриптована. Там информация зашифрована… Я слышал цифру 800, от некоторых – 700. Слышал 650, слышал 930. Думаю, распустили по месту несколько информаций, чтобы понять, кто это слил. А сейчас этот компьютер ломают. Excel-табличку – кто что сливал, какие показания давал", – сказал Давыдюк. По данным издания, Давыдюк активно поддерживает акции протеста против сокращения полномочий НАБУ. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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общество , украина, владимир зеленский, сбу, рада
Политика, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, СБУ, Рада
14:17 27.07.2025
 
СМИ: фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского

Политолог Давыдюк: фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. Фигуранты уголовных дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дали показания против Владимира Зеленского, сообщил украинский политолог Николай Давыдюк.
"Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского. Эти дела связаны с бизнес-партнёром Зеленского – совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, которого называют "кошельком Зеленского". Во время обысков, которые СБУ проводила в НАБУ и САП, были изъяты определённые сервера, на которых содержится информация, кто именно из возможного окружения Зеленского дал против него показания", - приводит слова Давыдюка издание "Страна.ua".
По его словам, сейчас от 800 до 1 тысячи сотрудников подконтрольных Зеленскому силовых ведомств работают над попытками расшифровать эти носители и заполучить эту информацию.
"Флешка закодирована, закриптована. Там информация зашифрована… Я слышал цифру 800, от некоторых – 700. Слышал 650, слышал 930. Думаю, распустили по месту несколько информаций, чтобы понять, кто это слил. А сейчас этот компьютер ломают. Excel-табличку – кто что сливал, какие показания давал", – сказал Давыдюк.
По данным издания, Давыдюк активно поддерживает акции протеста против сокращения полномочий НАБУ.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
Глава НАБУ считает, что атаки на антикоррупционные органы продолжатся
Вчера, 16:25
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийСБУРада
 
 
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