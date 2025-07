СМИ: США перераспределили миллиард долларов на ремонт Boeing 747-8

https://1prime.ru/20250727/smi-860000815.html

политика

сша

катар

дональд трамп

new york times

boeing

washington post

МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. США перераспределили почти миллиард долларов военного бюджета, выделенных на модернизацию ядерных программ, ради ремонта Boeing 747-8, предназначенного для использования в качестве президентского самолета Air Force One, утверждает американская газета New York Times. Газета уточняет, что на данный момент стоимость ремонта самолета засекречена. "Официально, что удобно, стоимость (ремонта борта - ред.) засекречена... Никто не хочет обсуждать загадочный перевод 934 миллионов долларов финансирования из одного из самых излишне финансируемых и вышедших из-под контроля проектов Пентагона - модернизации стареющих американских ядерных ракет наземного базирования. Эта сумма... почти наверняка включает в себя реконструкцию нового, украшенного золотом самолета Air Force One", - говорится в публикации New York Times. Как утверждает газета, в частном порядке представители ВВС США подтвердили, что сумма на ремонт была взята из средств, выделенных на ядерную программу Sentinel, которая подразумевает замену и модернизацию американских систем запуска ядерных боеголовок наземного базирования. "Неясно, будет ли вся сумма перевода направлена на разборку нового самолета Air Force One до его корпуса, но представители ВВС в частном порядке признают, что используют средства, выделенные на модернизацию ядерной системы, для реализации сложного проекта", - подчеркивает издание. Как сообщает New York Times, многочисленные усовершенствования самолета включат в себя усиленные системы связи, противоракетные системы, а также форсажные камеры двигателя. Кроме того, согласно информации New York Times, американские чиновники опасаются, что в стены самолета могут быть встроены прослушивающие устройства, что также является "деликатной темой". Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты и Катар на следующей неделе могут принять окончательный вариант договора о передаче Boeing 747-8. Пентагон 21 мая подтвердил РИА Новости, что самолет Boeing, подаренный Катаром, был принят со всеми федеральными правилами и положениями и теперь адаптируется для президентских полетов на фоне растущей критики решения президента США Дональда Трампа принять его в дар. Позднее СМИ сообщили, что юридические команды США и Катара так и не завершили согласование условий передачи самолета. Использующийся ныне президентский борт Air Force One был произведен в начале 1990-х годов. Трамп ранее неоднократно критиковал компанию Boeing за задержки с созданием нового борта.

