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Спонсоры Зеленского раздражены из-за него, заявил эксперт

Спонсоры Зеленского раздражены из-за него, заявил эксперт - 27.07.2025, ПРАЙМ

Спонсоры Зеленского раздражены из-за него, заявил эксперт

Спонсоры Владимира Зеленского раздражены из-за него, рассказал американский антикоррупционный эксперт Джеймс Вассерстром. | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T02:30+0300

2025-07-27T02:30+0300

2025-07-27T02:30+0300

общество

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украина

киев

брюссель

владимир зеленский

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рада

new york times

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Спонсоры Владимира Зеленского раздражены из-за него, рассказал американский антикоррупционный эксперт Джеймс Вассерстром. Как напоминает газета New York Times, с которой беседовал специалист, Евросоюз ранее решил урезать транш помощи Киеву после того, как Украина не смогла провести три обещанные реформы - вместо 4,5 миллиарда евро он должен составить 3,05 миллиарда. Издание считает, что решение, принятое Брюсселем, может сигнализировать о готовности блока "делать выговор" правительству Зеленского во время вооруженного конфликта. "В сообществе доноров из-за Зеленского раздражены", - заявил эксперт, отметив, что "блеск" с Зеленского "определенно начинает спадать". В пятницу представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Евросоюз урежет четвертый в этом году транш помощи Украине в рамках инструмента Ukraine Facility из-за того, что Киев не провел несколько реформ. По словам представителя ЕК, речь идет о реформах децентрализации, нацагентства по розыску и управлению активами, а также отбора судей в Высший антикоррупционный суд. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

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общество , мировая экономика, украина, киев, брюссель, владимир зеленский, ес, рада, new york times