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Таджикистан в I полугодии увеличил экспорт сельхозпродукции

Таджикистан в I полугодии увеличил экспорт сельхозпродукции - 27.07.2025, ПРАЙМ

Таджикистан в I полугодии увеличил экспорт сельхозпродукции

Таджикистан в январе - июне текущего года экспортировал более 90 тысяч тонн сельхозпродукции, что на 13,156 тысячи тонн больше показателя того же периода 2024... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T16:19+0300

2025-07-27T16:19+0300

2025-07-27T16:19+0300

экономика

сельское хозяйство

мировая экономика

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 27 июл - ПРАЙМ. Таджикистан в январе - июне текущего года экспортировал более 90 тысяч тонн сельхозпродукции, что на 13,156 тысячи тонн больше показателя того же периода 2024 года, сообщил журналистам первый замминистра сельского хозяйства республики Нурали Асозода. "За первое полугодие 2025 года из Таджикистана в 26 стран мира было экспортировано свыше 90 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, что на 13,156 тысячи тонн больше того же периода 2024 года, на общую сумму 33,8 миллиона долларов, что больше на 5 миллионов долларов", - сказал он. По словам Асозоды, более 25% продукции сельского хозяйства было экспортировано в Россию. Он сообщил, что основную долю экспорта сельхозпродукции составили овощи - 25,20 тысячи тонн, фрукты - 15,07 тысячи тонн, сухофрукты - более 46,10 тысячи тонн и орехи - более 1528 тонн.

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сельское хозяйство, мировая экономика, таджикистан