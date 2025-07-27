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Таджикистан в I полугодии увеличил экспорт сельхозпродукции - 27.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Таджикистан в I полугодии увеличил экспорт сельхозпродукции
Таджикистан в I полугодии увеличил экспорт сельхозпродукции - 27.07.2025, ПРАЙМ
Таджикистан в I полугодии увеличил экспорт сельхозпродукции
Таджикистан в январе - июне текущего года экспортировал более 90 тысяч тонн сельхозпродукции, что на 13,156 тысячи тонн больше показателя того же периода 2024... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T16:19+0300
2025-07-27T16:19+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 27 июл - ПРАЙМ. Таджикистан в январе - июне текущего года экспортировал более 90 тысяч тонн сельхозпродукции, что на 13,156 тысячи тонн больше показателя того же периода 2024 года, сообщил журналистам первый замминистра сельского хозяйства республики Нурали Асозода. "За первое полугодие 2025 года из Таджикистана в 26 стран мира было экспортировано свыше 90 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, что на 13,156 тысячи тонн больше того же периода 2024 года, на общую сумму 33,8 миллиона долларов, что больше на 5 миллионов долларов", - сказал он. По словам Асозоды, более 25% продукции сельского хозяйства было экспортировано в Россию. Он сообщил, что основную долю экспорта сельхозпродукции составили овощи - 25,20 тысячи тонн, фрукты - 15,07 тысячи тонн, сухофрукты - более 46,10 тысячи тонн и орехи - более 1528 тонн.
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сельское хозяйство, мировая экономика, таджикистан
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН
16:19 27.07.2025
 
Таджикистан в I полугодии увеличил экспорт сельхозпродукции

Таджикистан в I полугодии увеличил экспорт сельхозпродукции на 13,156 тысячи тонн

© РИА Новости . Сергей Венявский | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых культур
Уборка урожая зерновых культур - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Сергей Венявский
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ДУШАНБЕ, 27 июл - ПРАЙМ. Таджикистан в январе - июне текущего года экспортировал более 90 тысяч тонн сельхозпродукции, что на 13,156 тысячи тонн больше показателя того же периода 2024 года, сообщил журналистам первый замминистра сельского хозяйства республики Нурали Асозода.
"За первое полугодие 2025 года из Таджикистана в 26 стран мира было экспортировано свыше 90 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, что на 13,156 тысячи тонн больше того же периода 2024 года, на общую сумму 33,8 миллиона долларов, что больше на 5 миллионов долларов", - сказал он.
По словам Асозоды, более 25% продукции сельского хозяйства было экспортировано в Россию.
Он сообщил, что основную долю экспорта сельхозпродукции составили овощи - 25,20 тысячи тонн, фрукты - 15,07 тысячи тонн, сухофрукты - более 46,10 тысячи тонн и орехи - более 1528 тонн.
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ЭкономикаСельское хозяйствоМировая экономикаТАДЖИКИСТАН
 
 
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