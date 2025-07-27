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На границе Таиланда и Камбоджи возобновились бои

На границе Таиланда и Камбоджи возобновились бои - 27.07.2025, ПРАЙМ

На границе Таиланда и Камбоджи возобновились бои

Бои между войсками Таиланда и Камбоджи возобновились утром в воскресенье в районе древнего храма Прасат Та Кхвай (камбоджийское название Прасат Та Крабей –... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T08:13+0300

2025-07-27T08:13+0300

2025-07-27T08:13+0300

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БАНГКОК, 27 июл – ПРАЙМ. Бои между войсками Таиланда и Камбоджи возобновились утром в воскресенье в районе древнего храма Прасат Та Кхвай (камбоджийское название Прасат Та Крабей – ред.) на спорном участке границы между таиландской провинцией Сурин и камбоджийской Оддар Меанчей, сообщает отдел общественных связей администрации провинции Сурин в своих официальных аккаунтах в социальных сетях. "В районе храма Прасат Та Кхвай идет обстрел со стороны Камбоджи тяжелыми вооружениями, в том числе системами залпового огня БМ-21 ("Град" - ред.), войска Таиланда отвечают огнем ствольной артиллерии. Есть попадания камбоджийских снарядов в жилые дома на территории Таиланда. По предварительной информации сухопутных войск, раненых и убитых нет. На 07.30 (03.30 мск) обмен артиллерийским огнем продолжался", - говорится в сообщении. Администрация провинции также сообщает, что первые удары камбоджийской артиллерии по району находящегося на спорном участке границы храма Прасат Та Кхвай, который в настоящее время удерживает и обороняет таиландская сторона, были нанесены в 04.30 в воскресенье (00.30 мск), а обстрел из "Градов" продолжается с 05.00 (01.00 мск). Около 06.30 отмечены попадания в несколько жилых домов на таиландской территории, один дом полностью уничтожен. Большинство жителей ближайших к границе населенных пунктов с таиландской стороны были эвакуированы в пятницу и субботу, однако несколько семей все еще остаются в районе, сообщает администрация. Ранее сообщалось, что сильные ливни в районах боестолкновений вызвали вечером в субботу вынужденное прекращение боевых действий обеими сторонами. Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о принципиальном согласии сторон конфликта на переговоры и прекращение огня при посредничестве США. Храм Прасат та Кхвай находится в нейтральной зоне спорного участка границы, выделенной таиландско-камбоджийским протоколом 2000 – 2001 годов по пограничным вопросам, как зона, подлежащая дальнейшей демаркации. В обычное время стороны сотрудничают в предоставлении доступа туристов, исследователей и паломников к тысячелетнему индуистскому храму эпохи империи Ангкор, который признается обеими сторонами, как религиозный, исторический и археологический объект. Боестолкновения между войсками Таиланда и Камбоджи за храм Прасат Та Кхвай ранее происходили в 2008 и 2011 году. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

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общество , таиланд, камбоджа, сша, дональд трамп, оон