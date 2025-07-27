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Глава ЕК заявила о рекордном объеме торговли между ЕС и США

Глава ЕК заявила о рекордном объеме торговли между ЕС и США - 27.07.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК заявила о рекордном объеме торговли между ЕС и США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объем торговли между ЕС и США достигает рекордных в мире 1,7 триллиона долларов, а рынок охватывает порядка | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T20:08+0300

2025-07-27T20:08+0300

2025-07-27T20:08+0300

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объем торговли между ЕС и США достигает рекордных в мире 1,7 триллиона долларов, а рынок охватывает порядка 800 миллионов человек. Глава ЕК приехала в воскресенье в Шотландию, чтобы провести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом по заключению до 1 августа торгового соглашения, которое помогло бы ЕС избежать блокирующих пошлин на весь европейский экспорт в США. "Наша встреча посвящена сегодня торговле между Европейским союзом и Соединенными Штатами. Мы объединяем две крупнейшие экономики мира. Если вы посмотрите на объем торговли, то это самый большой объем торговли в мире - 1,7 триллиона долларов. И если вы посмотрите на наши рынки, то увидите, что это огромный рынок - 800 миллионов человек в США и Евросоюзе", - сказала она в совместном подходе к прессе с Трампом перед началом переговоров.

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сша, шотландия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, ек