Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЕК заявила о рекордном объеме торговли между ЕС и США - 27.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250727/torgovlya-860010643.html
Глава ЕК заявила о рекордном объеме торговли между ЕС и США
Глава ЕК заявила о рекордном объеме торговли между ЕС и США - 27.07.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК заявила о рекордном объеме торговли между ЕС и США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объем торговли между ЕС и США достигает рекордных в мире 1,7 триллиона долларов, а рынок охватывает порядка | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T20:08+0300
2025-07-27T20:08+0300
экономика
сша
шотландия
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860010477_0:104:3088:1841_1920x0_80_0_0_aeff332c04b9db16a183a7b4b38f369a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 июл - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объем торговли между ЕС и США достигает рекордных в мире 1,7 триллиона долларов, а рынок охватывает порядка 800 миллионов человек. Глава ЕК приехала в воскресенье в Шотландию, чтобы провести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом по заключению до 1 августа торгового соглашения, которое помогло бы ЕС избежать блокирующих пошлин на весь европейский экспорт в США. "Наша встреча посвящена сегодня торговле между Европейским союзом и Соединенными Штатами. Мы объединяем две крупнейшие экономики мира. Если вы посмотрите на объем торговли, то это самый большой объем торговли в мире - 1,7 триллиона долларов. И если вы посмотрите на наши рынки, то увидите, что это огромный рынок - 800 миллионов человек в США и Евросоюзе", - сказала она в совместном подходе к прессе с Трампом перед началом переговоров.
https://1prime.ru/20250727/tramp-860010225.html
сша
шотландия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860010477_248:0:2840:1944_1920x0_80_0_0_6e80b5a901abfb7fa01203e2772fffdf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, шотландия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Экономика, США, ШОТЛАНДИЯ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
20:08 27.07.2025
 
Глава ЕК заявила о рекордном объеме торговли между ЕС и США

Фон дер Ляйен: объем торговли между ЕС и США достигает рекордных $1,7 триллиона

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 27 июл - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объем торговли между ЕС и США достигает рекордных в мире 1,7 триллиона долларов, а рынок охватывает порядка 800 миллионов человек.
Глава ЕК приехала в воскресенье в Шотландию, чтобы провести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом по заключению до 1 августа торгового соглашения, которое помогло бы ЕС избежать блокирующих пошлин на весь европейский экспорт в США.
"Наша встреча посвящена сегодня торговле между Европейским союзом и Соединенными Штатами. Мы объединяем две крупнейшие экономики мира. Если вы посмотрите на объем торговли, то это самый большой объем торговли в мире - 1,7 триллиона долларов. И если вы посмотрите на наши рынки, то увидите, что это огромный рынок - 800 миллионов человек в США и Евросоюзе", - сказала она в совместном подходе к прессе с Трампом перед началом переговоров.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров США и ЕС
20:07
 
ЭкономикаСШАШОТЛАНДИЯДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала