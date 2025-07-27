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Спецпосланник Трампа уверен в возможности мирного соглашения с Россией - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Спецпосланник Трампа уверен в возможности мирного соглашения с Россией
Спецпосланник Трампа уверен в возможности мирного соглашения с Россией - 27.07.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник Трампа уверен в возможности мирного соглашения с Россией
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что уверен в возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T05:30+0300
2025-07-27T05:30+0300
экономика
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стив уиткофф
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что уверен в возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. В интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News, отвечая на вопрос о том, чем бы он хотел завершить свою дипломатическую карьеру, Уиткоф ответил: "разрешением ситуации между Россией и Украиной и заключением мирного соглашения". "Потому что это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, мы сможем добиться её завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом", - сказал Уиткофф. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
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Экономика, Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, МОСКВА, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Fox News
05:30 27.07.2025
 
Спецпосланник Трампа уверен в возможности мирного соглашения с Россией

Спецпосланник Трампа Уиткофф уверен в возможности заключения мира между Россией и Украиной

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ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что уверен в возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.
В интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News, отвечая на вопрос о том, чем бы он хотел завершить свою дипломатическую карьеру, Уиткоф ответил: "разрешением ситуации между Россией и Украиной и заключением мирного соглашения".
"Потому что это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, мы сможем добиться её завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом", - сказал Уиткофф.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАУКРАИНАМОСКВАСтив УиткоффДональд ТрампFox News
 
 
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