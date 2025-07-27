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Спецпосланник Трампа уверен в возможности мирного соглашения с Россией

Спецпосланник Трампа уверен в возможности мирного соглашения с Россией - 27.07.2025, ПРАЙМ

Спецпосланник Трампа уверен в возможности мирного соглашения с Россией

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что уверен в возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T05:30+0300

2025-07-27T05:30+0300

2025-07-27T05:30+0300

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ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что уверен в возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. В интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News, отвечая на вопрос о том, чем бы он хотел завершить свою дипломатическую карьеру, Уиткоф ответил: "разрешением ситуации между Россией и Украиной и заключением мирного соглашения". "Потому что это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, мы сможем добиться её завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом", - сказал Уиткофф. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.

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