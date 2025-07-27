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США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем, заявил Трамп

США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем, заявил Трамп - 27.07.2025, ПРАЙМ

США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем, заявил Трамп

Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп. | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T19:12+0300

2025-07-27T19:12+0300

2025-07-27T19:12+0300

экономика

китай

сша

япония

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

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ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп. "Как вам известно, мы только что заключили соглашение с Японией, и мы очень близки к сделке с Китаем. По сути, мы уже достигли определённой договорённости с Китаем, но посмотрим, как всё будет развиваться дальше", - сказал Трамп журналистам на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

https://1prime.ru/20250724/rossiya-859899389.html

китай

сша

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китай, сша, япония, дональд трамп, урсула фон дер ляйен