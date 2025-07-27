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США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем, заявил Трамп - 27.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250727/tramp-860008215.html
США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем, заявил Трамп
США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем, заявил Трамп - 27.07.2025, ПРАЙМ
США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем, заявил Трамп
Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T19:12+0300
2025-07-27T19:12+0300
экономика
китай
сша
япония
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
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ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп. "Как вам известно, мы только что заключили соглашение с Японией, и мы очень близки к сделке с Китаем. По сути, мы уже достигли определённой договорённости с Китаем, но посмотрим, как всё будет развиваться дальше", - сказал Трамп журналистам на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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китай, сша, япония, дональд трамп, урсула фон дер ляйен
Экономика, КИТАЙ, США, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен
19:12 27.07.2025
 
США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем, заявил Трамп

Трамп: США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп.
"Как вам известно, мы только что заключили соглашение с Японией, и мы очень близки к сделке с Китаем. По сути, мы уже достигли определённой договорённости с Китаем, но посмотрим, как всё будет развиваться дальше", - сказал Трамп журналистам на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Россия - Китай - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
"Вашингтон бьет тревогу". В Китае ждут от Путина опасные для США подарки
24 июля, 23:01
 
ЭкономикаКИТАЙСШАЯПОНИЯДональд ТрампУрсула фон дер Ляйен
 
 
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