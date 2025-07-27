https://1prime.ru/20250727/tramp-860010225.html

Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров США и ЕС

Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров США и ЕС - 27.07.2025, ПРАЙМ

Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров США и ЕС

Президент США Дональд Трамп в воскресенье оценил шансы на успех или провал торговых переговоров между Соединенными Штатами и Евросоюзом, по утверждению... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T20:07+0300

2025-07-27T20:07+0300

2025-07-27T20:07+0300

экономика

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83072/05/830720507_0:187:1649:1115_1920x0_80_0_0_7268c1b09e330fe7be48a68705b8bb6f.jpg

ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье оценил шансы на успех или провал торговых переговоров между Соединенными Штатами и Евросоюзом, по утверждению американского лидера, шансы равные - 50 на 50. "Я хотел бы заключить сделку. Думаю, это будет выгодно для обеих сторон, но я бы сказал, шансы - 50 на 50", - сказал Трамп журналистам во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.

https://1prime.ru/20250727/sdelka-860009368.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес