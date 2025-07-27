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Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров США и ЕС - 27.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров США и ЕС
Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров США и ЕС - 27.07.2025, ПРАЙМ
Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров США и ЕС
Президент США Дональд Трамп в воскресенье оценил шансы на успех или провал торговых переговоров между Соединенными Штатами и Евросоюзом, по утверждению... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T20:07+0300
2025-07-27T20:07+0300
экономика
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
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ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье оценил шансы на успех или провал торговых переговоров между Соединенными Штатами и Евросоюзом, по утверждению американского лидера, шансы равные - 50 на 50. "Я хотел бы заключить сделку. Думаю, это будет выгодно для обеих сторон, но я бы сказал, шансы - 50 на 50", - сказал Трамп журналистам во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
20:07 27.07.2025
 
Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров США и ЕС

Трамп: шансы заключения торговой сделки между США и ЕС составляют 50 на 50

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье оценил шансы на успех или провал торговых переговоров между Соединенными Штатами и Евросоюзом, по утверждению американского лидера, шансы равные - 50 на 50.
"Я хотел бы заключить сделку. Думаю, это будет выгодно для обеих сторон, но я бы сказал, шансы - 50 на 50", - сказал Трамп журналистам во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
Глава ЕК оценила шансы на заключение торговой сделки с Трампом
19:47
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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