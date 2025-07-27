Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США предоставят больше помощи сектору Газа, заявил Трамп - 27.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250727/tramp-860011736.html
США предоставят больше помощи сектору Газа, заявил Трамп
США предоставят больше помощи сектору Газа, заявил Трамп - 27.07.2025, ПРАЙМ
США предоставят больше помощи сектору Газа, заявил Трамп
Соединенные Штаты предоставят дополнительную помощь сектору Газа, но хотят, чтобы другие страны также внесли свой вклад, сказал президент США Дональд Трамп. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T20:22+0300
2025-07-27T20:22+0300
газа
сша
израиль
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
воз
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предоставят дополнительную помощь сектору Газа, но хотят, чтобы другие страны также внесли свой вклад, сказал президент США Дональд Трамп. "США намерены предоставить дополнительную помощь Газе, но мы хотели бы, чтобы и другие страны приняли участие в этом процессе... Это не проблема США. Это международная проблема. А мы предоставляем много денег, много продовольствия и много всего остального", - сказал Трамп журналистам во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://1prime.ru/20250727/voz-860011539.html
газа
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_93:0:1274:886_1920x0_80_0_0_2c371a2f6b74d06f39580943d6cde6e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газа, сша, израиль, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, воз
Газа, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ВОЗ
20:22 27.07.2025
 
США предоставят больше помощи сектору Газа, заявил Трамп

Трамп заявил, что США предоставят дополнительную помощь сектору Газа

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предоставят дополнительную помощь сектору Газа, но хотят, чтобы другие страны также внесли свой вклад, сказал президент США Дональд Трамп.
"США намерены предоставить дополнительную помощь Газе, но мы хотели бы, чтобы и другие страны приняли участие в этом процессе... Это не проблема США. Это международная проблема. А мы предоставляем много денег, много продовольствия и много всего остального", - сказал Трамп журналистам во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
Жительницы Газы на улице, поврежденной в результате бомбардировки в секторе Газа - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
Смертность от недоедания в Газе достигла пика, заявила ВОЗ
20:21
 
ГазаСШАИЗРАИЛЬДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенВОЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала