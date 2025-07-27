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ЕС согласился купить у США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов

ЕС согласился купить у США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов - 27.07.2025, ПРАЙМ

ЕС согласился купить у США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов

Европейский союз согласился купить у США энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов в рамках нового соглашения по торговле, заявил президент США Дональд... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T21:15+0300

2025-07-27T21:15+0300

2025-07-27T21:15+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

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ВАШИНГТОН, 27 июл - ПРАЙМ. Европейский союз согласился купить у США энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов в рамках нового соглашения по торговле, заявил президент США Дональд Трамп. "Европейский союз согласился закупить у Соединённых Штатов энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов", - сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен