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Китай сократил разрыв с США в области ИИ - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Китай сократил разрыв с США в области ИИ
Китай сократил разрыв с США в области ИИ - 27.07.2025, ПРАЙМ
Китай сократил разрыв с США в области ИИ
США и Китай являются мировыми лидерами в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), за последний год КНР сократила разрыв с США в данной сфере,... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T15:17+0300
2025-07-27T15:17+0300
технологии
мировая экономика
китай
сша
шанхай
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ПЕКИН, 27 июл - ПРАЙМ. США и Китай являются мировыми лидерами в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), за последний год КНР сократила разрыв с США в данной сфере, говорится в докладе "Глобальный индекс инноваций в области искусственного интеллекта 2025". Ранее в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае был представлен рейтинг "Глобальный индекс инноваций в области искусственного интеллекта 2025", который был подготовлен Китайским институтом научной и технологической информации и Пекинским университетом. Всего оценивались 46 стран по пяти критериям, среди которых такие, как научно-технологические исследования и разработки, промышленность и применение технологий, базовая поддержка, ресурсы и среда для развития. Согласно отчету, который распространили китайские СМИ, в 2024 году Соединенные Штаты заняли первое место в рейтинге с общим баллом 77,97, а Китай занял второе место с общим баллом 58,01. Китайское информационное агентство "Цайлянь" отмечает, что по сравнению с 2023 годом общий разрыв в развитии между Китаем и США в сфере ИИ "продемонстрировал тенденцию к сокращению", и разница между двумя странами сократилась с 22,02 балла до 19,96 балла. Третье место в рейтинге заняла Великобритания с 36,6 балла. Россия в рейтинге заняла 30 место с 17,49 балла, оказавшись между Турцией с 17,03 балла и Эстонией с 17,66 балла.
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технологии, мировая экономика, китай, сша, шанхай
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Шанхай
15:17 27.07.2025
 
Китай сократил разрыв с США в области ИИ

"Цайлянь": США и Китай стали мировыми лидерами в области ИИ

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© AFP / Wang Zhao
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ПЕКИН, 27 июл - ПРАЙМ. США и Китай являются мировыми лидерами в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), за последний год КНР сократила разрыв с США в данной сфере, говорится в докладе "Глобальный индекс инноваций в области искусственного интеллекта 2025".
Ранее в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае был представлен рейтинг "Глобальный индекс инноваций в области искусственного интеллекта 2025", который был подготовлен Китайским институтом научной и технологической информации и Пекинским университетом. Всего оценивались 46 стран по пяти критериям, среди которых такие, как научно-технологические исследования и разработки, промышленность и применение технологий, базовая поддержка, ресурсы и среда для развития.
Согласно отчету, который распространили китайские СМИ, в 2024 году Соединенные Штаты заняли первое место в рейтинге с общим баллом 77,97, а Китай занял второе место с общим баллом 58,01.
Китайское информационное агентство "Цайлянь" отмечает, что по сравнению с 2023 годом общий разрыв в развитии между Китаем и США в сфере ИИ "продемонстрировал тенденцию к сокращению", и разница между двумя странами сократилась с 22,02 балла до 19,96 балла.
Третье место в рейтинге заняла Великобритания с 36,6 балла. Россия в рейтинге заняла 30 место с 17,49 балла, оказавшись между Турцией с 17,03 балла и Эстонией с 17,66 балла.
Россия - Китай - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
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ТехнологииМировая экономикаКИТАЙСШАШанхай
 
 
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