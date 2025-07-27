https://1prime.ru/20250727/tsaylyan-860000287.html
Китай сократил разрыв с США в области ИИ
Китай сократил разрыв с США в области ИИ - 27.07.2025, ПРАЙМ
Китай сократил разрыв с США в области ИИ
США и Китай являются мировыми лидерами в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), за последний год КНР сократила разрыв с США в данной сфере,... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T15:17+0300
2025-07-27T15:17+0300
2025-07-27T15:17+0300
технологии
мировая экономика
китай
сша
шанхай
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ПЕКИН, 27 июл - ПРАЙМ. США и Китай являются мировыми лидерами в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), за последний год КНР сократила разрыв с США в данной сфере, говорится в докладе "Глобальный индекс инноваций в области искусственного интеллекта 2025". Ранее в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае был представлен рейтинг "Глобальный индекс инноваций в области искусственного интеллекта 2025", который был подготовлен Китайским институтом научной и технологической информации и Пекинским университетом. Всего оценивались 46 стран по пяти критериям, среди которых такие, как научно-технологические исследования и разработки, промышленность и применение технологий, базовая поддержка, ресурсы и среда для развития. Согласно отчету, который распространили китайские СМИ, в 2024 году Соединенные Штаты заняли первое место в рейтинге с общим баллом 77,97, а Китай занял второе место с общим баллом 58,01. Китайское информационное агентство "Цайлянь" отмечает, что по сравнению с 2023 годом общий разрыв в развитии между Китаем и США в сфере ИИ "продемонстрировал тенденцию к сокращению", и разница между двумя странами сократилась с 22,02 балла до 19,96 балла. Третье место в рейтинге заняла Великобритания с 36,6 балла. Россия в рейтинге заняла 30 место с 17,49 балла, оказавшись между Турцией с 17,03 балла и Эстонией с 17,66 балла.
https://1prime.ru/20250724/rossiya-859899389.html
китай
сша
шанхай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, китай, сша, шанхай
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Шанхай
Китай сократил разрыв с США в области ИИ
"Цайлянь": США и Китай стали мировыми лидерами в области ИИ
ПЕКИН, 27 июл - ПРАЙМ. США и Китай являются мировыми лидерами в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), за последний год КНР сократила разрыв с США в данной сфере, говорится в докладе "Глобальный индекс инноваций в области искусственного интеллекта 2025".
Ранее в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае был представлен рейтинг "Глобальный индекс инноваций в области искусственного интеллекта 2025", который был подготовлен Китайским институтом научной и технологической информации и Пекинским университетом. Всего оценивались 46 стран по пяти критериям, среди которых такие, как научно-технологические исследования и разработки, промышленность и применение технологий, базовая поддержка, ресурсы и среда для развития.
Согласно отчету, который распространили китайские СМИ, в 2024 году Соединенные Штаты заняли первое место в рейтинге с общим баллом 77,97, а Китай занял второе место с общим баллом 58,01.
Китайское информационное агентство "Цайлянь" отмечает, что по сравнению с 2023 годом общий разрыв в развитии между Китаем и США в сфере ИИ "продемонстрировал тенденцию к сокращению", и разница между двумя странами сократилась с 22,02 балла до 19,96 балла.
Третье место в рейтинге заняла Великобритания с 36,6 балла. Россия в рейтинге заняла 30 место с 17,49 балла, оказавшись между Турцией с 17,03 балла и Эстонией с 17,66 балла.
"Вашингтон бьет тревогу". В Китае ждут от Путина опасные для США подарки