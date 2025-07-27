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Китай сократил разрыв с США в области ИИ

Китай сократил разрыв с США в области ИИ - 27.07.2025, ПРАЙМ

Китай сократил разрыв с США в области ИИ

США и Китай являются мировыми лидерами в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), за последний год КНР сократила разрыв с США в данной сфере,... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T15:17+0300

2025-07-27T15:17+0300

2025-07-27T15:17+0300

технологии

мировая экономика

китай

сша

шанхай

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ПЕКИН, 27 июл - ПРАЙМ. США и Китай являются мировыми лидерами в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), за последний год КНР сократила разрыв с США в данной сфере, говорится в докладе "Глобальный индекс инноваций в области искусственного интеллекта 2025". Ранее в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае был представлен рейтинг "Глобальный индекс инноваций в области искусственного интеллекта 2025", который был подготовлен Китайским институтом научной и технологической информации и Пекинским университетом. Всего оценивались 46 стран по пяти критериям, среди которых такие, как научно-технологические исследования и разработки, промышленность и применение технологий, базовая поддержка, ресурсы и среда для развития. Согласно отчету, который распространили китайские СМИ, в 2024 году Соединенные Штаты заняли первое место в рейтинге с общим баллом 77,97, а Китай занял второе место с общим баллом 58,01. Китайское информационное агентство "Цайлянь" отмечает, что по сравнению с 2023 годом общий разрыв в развитии между Китаем и США в сфере ИИ "продемонстрировал тенденцию к сокращению", и разница между двумя странами сократилась с 22,02 балла до 19,96 балла. Третье место в рейтинге заняла Великобритания с 36,6 балла. Россия в рейтинге заняла 30 место с 17,49 балла, оказавшись между Турцией с 17,03 балла и Эстонией с 17,66 балла.

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китай

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технологии, мировая экономика, китай, сша, шанхай