https://1prime.ru/20250727/ukraina-860002879.html

"Нужно отказаться". Зеленскому обозначили условие мира на Украине

"Нужно отказаться". Зеленскому обозначили условие мира на Украине - 27.07.2025, ПРАЙМ

"Нужно отказаться". Зеленскому обозначили условие мира на Украине

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит отказаться от своей должности ради завершения боевых действий на Украине. Об этом в социальной сети Х написал... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T16:52+0300

2025-07-27T16:52+0300

2025-07-27T16:52+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит отказаться от своей должности ради завершения боевых действий на Украине. Об этом в социальной сети Х написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Ради прекращения огня Зеленскому нужно отказаться от власти", — заметил эксперт.По словам профессора, экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, ныне занимающего пост посла Украины в Британии, не стоит рассматривать в качестве замены.Ранее Сеймур Херш, журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии, поделился информацией о скорой замене Владимира Зеленского. В качествет вероятного кандидата он назвал Валерия Залужного.

https://1prime.ru/20250727/smi-859999180.html

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украина, владимир зеленский