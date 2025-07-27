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"Нужно отказаться". Зеленскому обозначили условие мира на Украине - 27.07.2025, ПРАЙМ
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"Нужно отказаться". Зеленскому обозначили условие мира на Украине
"Нужно отказаться". Зеленскому обозначили условие мира на Украине - 27.07.2025, ПРАЙМ
"Нужно отказаться". Зеленскому обозначили условие мира на Украине
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит отказаться от своей должности ради завершения боевых действий на Украине. Об этом в социальной сети Х написал... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T16:52+0300
2025-07-27T16:52+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит отказаться от своей должности ради завершения боевых действий на Украине. Об этом в социальной сети Х написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Ради прекращения огня Зеленскому нужно отказаться от власти", — заметил эксперт.По словам профессора, экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, ныне занимающего пост посла Украины в Британии, не стоит рассматривать в качестве замены.Ранее Сеймур Херш, журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии, поделился информацией о скорой замене Владимира Зеленского. В качествет вероятного кандидата он назвал Валерия Залужного.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
16:52 27.07.2025
 
"Нужно отказаться". Зеленскому обозначили условие мира на Украине

Малинен: Зеленскому стоит отказаться от власти ради прекращения огня на Украине

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов отдельного батальона "АрБат" в Курской области
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит отказаться от своей должности ради завершения боевых действий на Украине. Об этом в социальной сети Х написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Ради прекращения огня Зеленскому нужно отказаться от власти", — заметил эксперт.
По словам профессора, экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, ныне занимающего пост посла Украины в Британии, не стоит рассматривать в качестве замены.
Ранее Сеймур Херш, журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии, поделился информацией о скорой замене Владимира Зеленского. В качествет вероятного кандидата он назвал Валерия Залужного.
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