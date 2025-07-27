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Глава МИД Венгрии назвал отношения с Россией честными

Глава МИД Венгрии назвал отношения с Россией честными - 27.07.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Венгрии назвал отношения с Россией честными

Отношения Москвы и Будапешта "честные" и основаны на взаимоуважении, Венгрии выгодно сотрудничество с РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T09:29+0300

2025-07-27T09:29+0300

2025-07-27T09:29+0300

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ООН, 27 июл – ПРАЙМ. Отношения Москвы и Будапешта "честные" и основаны на взаимоуважении, Венгрии выгодно сотрудничество с РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер . "У нас очень честные отношения, основанные на взаимном уважении. Очевидно, что это двустороннее сотрудничество с Россией выгодно Венгрии", – сказал Сийярто. Он добавил, что без российских энергоресурсов Венгрия не смогла бы поддерживать самые низкие в Европе расходы на коммунальные услуги для народа страны. "Мы открыты друг для друга, поэтому всегда обсуждаем все очень честно", – добавил венгерский министр. Также он отметил профессиональное сотрудничество с главой российского МИД Сергеем Лавровым. "Мы хорошо знаем друг друга. Конечно, мы можем обратиться друг к другу, и, знаете, в Европе меня будут критиковать за то, что я говорю, что у меня хорошие отношения с министром Лавровым, но зачем мне лгать об этом", – констатировал он.

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россия, мировая экономика, венгрия, европа, москва, петер сийярто, сергей лавров, мид