Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Венгрии назвал отношения с Россией честными - 27.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250727/vengriya-859993088.html
Глава МИД Венгрии назвал отношения с Россией честными
Глава МИД Венгрии назвал отношения с Россией честными - 27.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Венгрии назвал отношения с Россией честными
Отношения Москвы и Будапешта "честные" и основаны на взаимоуважении, Венгрии выгодно сотрудничество с РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T09:29+0300
2025-07-27T09:29+0300
политика
россия
мировая экономика
венгрия
европа
москва
петер сийярто
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859992927_0:0:2789:1569_1920x0_80_0_0_903238c14f5346db8f0128624dc2359f.jpg
ООН, 27 июл – ПРАЙМ. Отношения Москвы и Будапешта "честные" и основаны на взаимоуважении, Венгрии выгодно сотрудничество с РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер . "У нас очень честные отношения, основанные на взаимном уважении. Очевидно, что это двустороннее сотрудничество с Россией выгодно Венгрии", – сказал Сийярто. Он добавил, что без российских энергоресурсов Венгрия не смогла бы поддерживать самые низкие в Европе расходы на коммунальные услуги для народа страны. "Мы открыты друг для друга, поэтому всегда обсуждаем все очень честно", – добавил венгерский министр. Также он отметил профессиональное сотрудничество с главой российского МИД Сергеем Лавровым. "Мы хорошо знаем друг друга. Конечно, мы можем обратиться друг к другу, и, знаете, в Европе меня будут критиковать за то, что я говорю, что у меня хорошие отношения с министром Лавровым, но зачем мне лгать об этом", – констатировал он.
https://1prime.ru/20250727/siyyarto--859991965.html
венгрия
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859992927_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_ec4ffb288646ead4a331c7016fac6253.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, венгрия, европа, москва, петер сийярто, сергей лавров, мид
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, МОСКВА, Петер Сийярто, Сергей Лавров, МИД
09:29 27.07.2025
 
Глава МИД Венгрии назвал отношения с Россией честными

Глава МИД Венгрии Сийярто: отношения с Россией основаны на взаимном уважении

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи с МИД РФ Сергеем Лавровым. 3 октября 2018
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи с МИД РФ Сергеем Лавровым. 3 октября 2018 - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 27 июл – ПРАЙМ. Отношения Москвы и Будапешта "честные" и основаны на взаимоуважении, Венгрии выгодно сотрудничество с РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер .
"У нас очень честные отношения, основанные на взаимном уважении. Очевидно, что это двустороннее сотрудничество с Россией выгодно Венгрии", – сказал Сийярто.
Он добавил, что без российских энергоресурсов Венгрия не смогла бы поддерживать самые низкие в Европе расходы на коммунальные услуги для народа страны.
"Мы открыты друг для друга, поэтому всегда обсуждаем все очень честно", – добавил венгерский министр.
Также он отметил профессиональное сотрудничество с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
"Мы хорошо знаем друг друга. Конечно, мы можем обратиться друг к другу, и, знаете, в Европе меня будут критиковать за то, что я говорю, что у меня хорошие отношения с министром Лавровым, но зачем мне лгать об этом", – констатировал он.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
Сийярто оценил роль Трампа в переговорах по Украине
08:30
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаВЕНГРИЯЕВРОПАМОСКВАПетер СийяртоСергей ЛавровМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала