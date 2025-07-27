https://1prime.ru/20250727/volgograd-859991013.html

В Волгограде задерживаются шесть рейсов из Москвы, Калининграда и Антальи

В Волгограде задерживаются шесть рейсов из Москвы, Калининграда и Антальи - 27.07.2025, ПРАЙМ

В Волгограде задерживаются шесть рейсов из Москвы, Калининграда и Антальи

Шесть рейсов из Волгограда в Москву, Калининград и Анталью и три рейса из Москвы задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T07:04+0300

2025-07-27T07:04+0300

2025-07-27T07:04+0300

бизнес

россия

волгоград

москва

калининград

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859991013.jpg?1753589056

ВОЛГОГРАД, 27 июл - ПРАЙМ. Шесть рейсов из Волгограда в Москву, Калининград и Анталью и три рейса из Москвы задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Согласно онлайн-табло, в аэропорту Волгограда задерживаются на вылет шесть рейсов из Москвы, Калининграда и Антальи, а также прибытие трех рейсов из Москвы в Волгоград.

волгоград

москва

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, волгоград, москва, калининград, росавиация