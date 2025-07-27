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В Волгограде задерживаются шесть рейсов из Москвы, Калининграда и Антальи
В Волгограде задерживаются шесть рейсов из Москвы, Калининграда и Антальи - 27.07.2025, ПРАЙМ
В Волгограде задерживаются шесть рейсов из Москвы, Калининграда и Антальи
Шесть рейсов из Волгограда в Москву, Калининград и Анталью и три рейса из Москвы задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T07:04+0300
2025-07-27T07:04+0300
2025-07-27T07:04+0300
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ВОЛГОГРАД, 27 июл - ПРАЙМ. Шесть рейсов из Волгограда в Москву, Калининград и Анталью и три рейса из Москвы задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда.
Согласно онлайн-табло, в аэропорту Волгограда задерживаются на вылет шесть рейсов из Москвы, Калининграда и Антальи, а также прибытие трех рейсов из Москвы в Волгоград.
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В Волгограде задерживаются шесть рейсов из Москвы, Калининграда и Антальи
В аэропорту Волгограда задерживаются шесть рейсов из Москвы, Калининграда и Антальи
ВОЛГОГРАД, 27 июл - ПРАЙМ. Шесть рейсов из Волгограда в Москву, Калининград и Анталью и три рейса из Москвы задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда.
Согласно онлайн-табло, в аэропорту Волгограда задерживаются на вылет шесть рейсов из Москвы, Калининграда и Антальи, а также прибытие трех рейсов из Москвы в Волгоград.