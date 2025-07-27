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Володин назвал российскую политическую и экономическую систему эффективной
Володин назвал российскую политическую и экономическую систему эффективной - 27.07.2025, ПРАЙМ
Володин назвал российскую политическую и экономическую систему эффективной
Российская политическая и экономическая система прошла большой путь, она эффективна и устойчива к вызовам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T13:07+0300
2025-07-27T13:07+0300
2025-07-27T13:07+0300
экономика
россия
вячеслав володин
госдума
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - ПРАЙМ. Российская политическая и экономическая система прошла большой путь, она эффективна и устойчива к вызовам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "За это время, время уже развития новой России, страна прошла большой путь, в короткий промежуток создав новые стандарты, новые условия, они стали привлекательными. Вместе с этим вызовов стало больше. И, надо сказать, политическая система, созданная нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, экономическая модель, показывают эффективность, они устойчивы к вызовам", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов". Председатель Госдумы отметил, что политическая система эффективно решает задачи преодоления санкций и вызовов. "Сейчас у нас уже более 30 тысяч санкций, которые объявлены нашей стране. Ни одно государство в мире не преодолевало такое количество санкций. А вы видите, что мы все новые и новые социальные стандарты принимаем. Обязательства государство на себя берет дополнительные. Несмотря на то, что практически по всему периметру оказывается противодействие развитию нашей страны", - подчеркнул он.
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россия, вячеслав володин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
Володин назвал российскую политическую и экономическую систему эффективной
Володин: российская политическая и экономическая система прошла большой путь
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - ПРАЙМ. Российская политическая и экономическая система прошла большой путь, она эффективна и устойчива к вызовам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"За это время, время уже развития новой России, страна прошла большой путь, в короткий промежуток создав новые стандарты, новые условия, они стали привлекательными. Вместе с этим вызовов стало больше. И, надо сказать, политическая система, созданная нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, экономическая модель, показывают эффективность, они устойчивы к вызовам", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".
Председатель Госдумы отметил, что политическая система эффективно решает задачи преодоления санкций и вызовов.
"Сейчас у нас уже более 30 тысяч санкций, которые объявлены нашей стране. Ни одно государство в мире не преодолевало такое количество санкций. А вы видите, что мы все новые и новые социальные стандарты принимаем. Обязательства государство на себя берет дополнительные. Несмотря на то, что практически по всему периметру оказывается противодействие развитию нашей страны", - подчеркнул он.
Володин предложил оценивать влияние законов на демографию