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Володин назвал российскую политическую и экономическую систему эффективной

Володин назвал российскую политическую и экономическую систему эффективной - 27.07.2025, ПРАЙМ

Володин назвал российскую политическую и экономическую систему эффективной

Российская политическая и экономическая система прошла большой путь, она эффективна и устойчива к вызовам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T13:07+0300

2025-07-27T13:07+0300

2025-07-27T13:07+0300

экономика

россия

вячеслав володин

госдума

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - ПРАЙМ. Российская политическая и экономическая система прошла большой путь, она эффективна и устойчива к вызовам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "За это время, время уже развития новой России, страна прошла большой путь, в короткий промежуток создав новые стандарты, новые условия, они стали привлекательными. Вместе с этим вызовов стало больше. И, надо сказать, политическая система, созданная нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, экономическая модель, показывают эффективность, они устойчивы к вызовам", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов". Председатель Госдумы отметил, что политическая система эффективно решает задачи преодоления санкций и вызовов. "Сейчас у нас уже более 30 тысяч санкций, которые объявлены нашей стране. Ни одно государство в мире не преодолевало такое количество санкций. А вы видите, что мы все новые и новые социальные стандарты принимаем. Обязательства государство на себя берет дополнительные. Несмотря на то, что практически по всему периметру оказывается противодействие развитию нашей страны", - подчеркнул он.

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россия, вячеслав володин, госдума