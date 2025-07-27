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Володин призвал молодых людей реализовать себя в политике - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Володин призвал молодых людей реализовать себя в политике
Володин призвал молодых людей реализовать себя в политике - 27.07.2025, ПРАЙМ
Володин призвал молодых людей реализовать себя в политике
На сегодняшний день в России созданы все условия, чтобы молодые люди могли реализовать себя, особенно в политике, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T13:43+0300
2025-07-27T13:43+0300
политика
россия
общество
вячеслав володин
госдума
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - ПРАЙМ. На сегодняшний день в России созданы все условия, чтобы молодые люди могли реализовать себя, особенно в политике, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "В нашей стране сегодня все условия созданы для того, чтобы молодой человек себя реализовал. И особенно в политике", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов". По его мнению, чтобы у политика было будущее, он должен быть готов выйти из здания, где стоит персональный автомобиль, пойти пешком или спуститься в метро. "Политик должен понимать, что для него комфорт - это не просто не главное. Это то, что где-то там, совсем далеко, потому что он должен быть готов. Сегодня он здесь в прекрасном здании, а завтра он в палатке. А если он держится за это, за всё, не будет у него будущего. Это человек, который просто уже выбыл, если хотите, из этой профессиональной среды", - отметил председатель Госдумы.
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россия, общество , вячеслав володин, госдума
Политика, РОССИЯ, Общество , Вячеслав Володин, Госдума
13:43 27.07.2025
 
Володин призвал молодых людей реализовать себя в политике

Володин: в России созданы все условия, чтобы молодые люди могли реализовать себя

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 9 января 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 9 января 2019 - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - ПРАЙМ. На сегодняшний день в России созданы все условия, чтобы молодые люди могли реализовать себя, особенно в политике, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В нашей стране сегодня все условия созданы для того, чтобы молодой человек себя реализовал. И особенно в политике", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".
По его мнению, чтобы у политика было будущее, он должен быть готов выйти из здания, где стоит персональный автомобиль, пойти пешком или спуститься в метро.
"Политик должен понимать, что для него комфорт - это не просто не главное. Это то, что где-то там, совсем далеко, потому что он должен быть готов. Сегодня он здесь в прекрасном здании, а завтра он в палатке. А если он держится за это, за всё, не будет у него будущего. Это человек, который просто уже выбыл, если хотите, из этой профессиональной среды", - отметил председатель Госдумы.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной думы России - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
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ПолитикаРОССИЯОбществоВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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