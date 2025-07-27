https://1prime.ru/20250727/volodin-859997676.html

Володин призвал молодых людей реализовать себя в политике

Володин призвал молодых людей реализовать себя в политике - 27.07.2025, ПРАЙМ

Володин призвал молодых людей реализовать себя в политике

На сегодняшний день в России созданы все условия, чтобы молодые люди могли реализовать себя, особенно в политике, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T13:43+0300

2025-07-27T13:43+0300

2025-07-27T13:43+0300

политика

россия

общество

вячеслав володин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859996851_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_adfe7f3f0493a8a264176ae0968e0c5d.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - ПРАЙМ. На сегодняшний день в России созданы все условия, чтобы молодые люди могли реализовать себя, особенно в политике, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "В нашей стране сегодня все условия созданы для того, чтобы молодой человек себя реализовал. И особенно в политике", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов". По его мнению, чтобы у политика было будущее, он должен быть готов выйти из здания, где стоит персональный автомобиль, пойти пешком или спуститься в метро. "Политик должен понимать, что для него комфорт - это не просто не главное. Это то, что где-то там, совсем далеко, потому что он должен быть готов. Сегодня он здесь в прекрасном здании, а завтра он в палатке. А если он держится за это, за всё, не будет у него будущего. Это человек, который просто уже выбыл, если хотите, из этой профессиональной среды", - отметил председатель Госдумы.

https://1prime.ru/20250727/volodin-859996865.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , вячеслав володин, госдума