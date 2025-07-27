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"Чудесный исход". На Западе раскрыли, какой приказ от ЕС получил Зеленский - 27.07.2025, ПРАЙМ
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"Чудесный исход". На Западе раскрыли, какой приказ от ЕС получил Зеленский
"Чудесный исход". На Западе раскрыли, какой приказ от ЕС получил Зеленский - 27.07.2025, ПРАЙМ
"Чудесный исход". На Западе раскрыли, какой приказ от ЕС получил Зеленский
Европейские чиновники запретили Владимиру Зеленскому разгонять протесты, возникшие в ответ на спорный закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ),... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T10:42+0300
2025-07-27T10:42+0300
политика
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сша
великобритания
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Европейские чиновники запретили Владимиру Зеленскому разгонять протесты, возникшие в ответ на спорный закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), считает ирландский журналист Чей Боуз."Интересно, что мне сообщили источники в Киеве, с которыми я поддерживаю связь, что протесты разрешены только потому, что посольство США, посольство Великобритании и несколько посольств ЕС предупредили правительство Зеленского не подавлять протесты. Им сказали не вмешиваться в эти протесты", — сказал он в эфире YouTube-канала George Galloway.Журналист отдельно отметил, что протесты выглядели очень организованными, с четкой координацией и понятными лозунгами, что характерно для западных технологий "цветных революций". "У нас в Европейском Союзе даже поговаривают о каких-то санкциях против Украины. Это чудесный исход", — сыронизировал Боуз.Он также подчеркнул, что западные партнеры и сторонники Зеленского выражают недовольство действиями киевского режима. Однако, по его словам, вопрос о введении реальных санкций остается открытым.
https://1prime.ru/20250726/nabu--859974126.html
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киев, сша, великобритания, владимир зеленский, ес
Политика, Киев, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Зеленский, ЕС
10:42 27.07.2025
 
"Чудесный исход". На Западе раскрыли, какой приказ от ЕС получил Зеленский

Боуз: европейские чиновники запретили Зеленскому подавлять протесты

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против коррупции на площади Независимости в Киеве
Участники акции протеста против коррупции на площади Независимости в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Европейские чиновники запретили Владимиру Зеленскому разгонять протесты, возникшие в ответ на спорный закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), считает ирландский журналист Чей Боуз.
"Интересно, что мне сообщили источники в Киеве, с которыми я поддерживаю связь, что протесты разрешены только потому, что посольство США, посольство Великобритании и несколько посольств ЕС предупредили правительство Зеленского не подавлять протесты. Им сказали не вмешиваться в эти протесты", — сказал он в эфире YouTube-канала George Galloway.
Журналист отдельно отметил, что протесты выглядели очень организованными, с четкой координацией и понятными лозунгами, что характерно для западных технологий "цветных революций".
"У нас в Европейском Союзе даже поговаривают о каких-то санкциях против Украины. Это чудесный исход", — сыронизировал Боуз.
Он также подчеркнул, что западные партнеры и сторонники Зеленского выражают недовольство действиями киевского режима. Однако, по его словам, вопрос о введении реальных санкций остается открытым.
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