https://1prime.ru/20250727/vsu-859994137.html

"Чудесный исход". На Западе раскрыли, какой приказ от ЕС получил Зеленский

"Чудесный исход". На Западе раскрыли, какой приказ от ЕС получил Зеленский - 27.07.2025, ПРАЙМ

"Чудесный исход". На Западе раскрыли, какой приказ от ЕС получил Зеленский

Европейские чиновники запретили Владимиру Зеленскому разгонять протесты, возникшие в ответ на спорный закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ),... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T10:42+0300

2025-07-27T10:42+0300

2025-07-27T10:42+0300

политика

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Европейские чиновники запретили Владимиру Зеленскому разгонять протесты, возникшие в ответ на спорный закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), считает ирландский журналист Чей Боуз."Интересно, что мне сообщили источники в Киеве, с которыми я поддерживаю связь, что протесты разрешены только потому, что посольство США, посольство Великобритании и несколько посольств ЕС предупредили правительство Зеленского не подавлять протесты. Им сказали не вмешиваться в эти протесты", — сказал он в эфире YouTube-канала George Galloway.Журналист отдельно отметил, что протесты выглядели очень организованными, с четкой координацией и понятными лозунгами, что характерно для западных технологий "цветных революций". "У нас в Европейском Союзе даже поговаривают о каких-то санкциях против Украины. Это чудесный исход", — сыронизировал Боуз.Он также подчеркнул, что западные партнеры и сторонники Зеленского выражают недовольство действиями киевского режима. Однако, по его словам, вопрос о введении реальных санкций остается открытым.

https://1prime.ru/20250726/nabu--859974126.html

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киев, сша, великобритания, владимир зеленский, ес