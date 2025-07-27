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"Чудесный исход". На Западе раскрыли, какой приказ от ЕС получил Зеленский
"Чудесный исход". На Западе раскрыли, какой приказ от ЕС получил Зеленский - 27.07.2025, ПРАЙМ
"Чудесный исход". На Западе раскрыли, какой приказ от ЕС получил Зеленский
Европейские чиновники запретили Владимиру Зеленскому разгонять протесты, возникшие в ответ на спорный закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ),... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T10:42+0300
2025-07-27T10:42+0300
2025-07-27T10:42+0300
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Европейские чиновники запретили Владимиру Зеленскому разгонять протесты, возникшие в ответ на спорный закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), считает ирландский журналист Чей Боуз."Интересно, что мне сообщили источники в Киеве, с которыми я поддерживаю связь, что протесты разрешены только потому, что посольство США, посольство Великобритании и несколько посольств ЕС предупредили правительство Зеленского не подавлять протесты. Им сказали не вмешиваться в эти протесты", — сказал он в эфире YouTube-канала George Galloway.Журналист отдельно отметил, что протесты выглядели очень организованными, с четкой координацией и понятными лозунгами, что характерно для западных технологий "цветных революций". "У нас в Европейском Союзе даже поговаривают о каких-то санкциях против Украины. Это чудесный исход", — сыронизировал Боуз.Он также подчеркнул, что западные партнеры и сторонники Зеленского выражают недовольство действиями киевского режима. Однако, по его словам, вопрос о введении реальных санкций остается открытым.
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Политика, Киев, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Зеленский, ЕС
"Чудесный исход". На Западе раскрыли, какой приказ от ЕС получил Зеленский
Боуз: европейские чиновники запретили Зеленскому подавлять протесты
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Европейские чиновники запретили Владимиру Зеленскому разгонять протесты, возникшие в ответ на спорный закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), считает ирландский журналист Чей Боуз.
"Интересно, что мне сообщили источники в Киеве, с которыми я поддерживаю связь, что протесты разрешены только потому, что посольство США, посольство Великобритании и несколько посольств ЕС предупредили правительство Зеленского не подавлять протесты. Им сказали не вмешиваться в эти протесты", — сказал он в эфире YouTube-канала
George Galloway.
Журналист отдельно отметил, что протесты выглядели очень организованными, с четкой координацией и понятными лозунгами, что характерно для западных технологий "цветных революций".
"У нас в Европейском Союзе даже поговаривают о каких-то санкциях против Украины. Это чудесный исход", — сыронизировал Боуз.
Он также подчеркнул, что западные партнеры и сторонники Зеленского выражают недовольство действиями киевского режима. Однако, по его словам, вопрос о введении реальных санкций остается открытым.
Глава НАБУ считает, что атаки на антикоррупционные органы продолжатся