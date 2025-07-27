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Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его

Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его - 27.07.2025, ПРАЙМ

Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его

Президент Сербии Александр Вучич обвинил режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в том, что тот вместе с представителями оппозиции хочет его свергнуть. | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T12:46+0300

2025-07-27T12:46+0300

2025-07-27T12:46+0300

политика

общество

сербия

белград

александр вучич

эмир кустурица

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БЕЛГРАД, 27 июл – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич обвинил режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в том, что тот вместе с представителями оппозиции хочет его свергнуть. Кустурица ранее иронично "поблагодарил" президента Сербии и первого вице-премьера Синишу Мали за закрытие с пятницы налоговой службой ресторана в этно-туристическом комплексе Дрвенград. "Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица – все они вместе: (журналист, преподаватель университета в Нови-Саде – ред.) Динко Грухонич, Кустурица, (оппозиционный политик Ненад – ред.) Чанак и (историк, преподаватель Белградского университета Мило – ред.) Ломпар. Никакой разницы нет, есть общая мишень – это Вучич, должны его свергнуть и это их программа. Другой программы нет", - заявил Вучич журналистам на осмотре центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом. По его словам, у всех его политических оппонентов нет программы и понимания того, что нужно Сербии и чего хочет сербский народ. Налоговое управление город Ужице 23 июля оповестило администрацию комплекса "Дрвенград – Мокра-Гора", что ресторан "Висконти", в котором годами проходят мероприятия кино и музыкального фестивалей Кустурицы, будет закрыт с 25 июля из-за выявленных инспекцией нарушений. Фотокопия решения опубликована на портале "Искра". Режиссер и музыкант ранее на том же портале выразил поддержку освобождению "политических узников в Белграде и Ужице", которые участвовали в протестах в Сербии и обвиняются в нарушении конституции. В Сербии продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции, начавшиеся после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад первого ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Демонстранты требуют проведения досрочных парламентских выборов и уголовной ответственности для чиновников. Наиболее массовые акции со столкновениями с инцидентами произошли 15 марта и 28 июня.

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общество , сербия, белград, александр вучич, эмир кустурица