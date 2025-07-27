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"В футболке". В США иронично высказались о Зеленском после протестов
"В футболке". В США иронично высказались о Зеленском после протестов - 27.07.2025, ПРАЙМ
"В футболке". В США иронично высказались о Зеленском после протестов
В США осознали истинную природу Владимира Зеленского еще после его визита к президенту Дональду Трампу, когда он появился в футболке. Об этом пишет Newsweek. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T10:16+0300
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. В США осознали истинную природу Владимира Зеленского еще после его визита к президенту Дональду Трампу, когда он появился в футболке. Об этом пишет Newsweek."Для американцев с тех пор, как Зеленский приехал в нашу столицу в футболке и снисходительно прочитал президенту Трампу нотации в Овальном кабинете, истинная природа киевских лидеров стала ясна", — сказано в материале.Автор статьи отмечает, что после протестов на Украине в поддержку Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) США теперь могут оставить позади обманчивые пиар-кампании, которые пытались возвысить Зеленского, и увидеть реальную картину коррупции в стране.Во вторник Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных учреждений — НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Вечером того же дня начались акции протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.На фоне протестов уже в четверг Зеленский предложил новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал укрепить независимость этих органов.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Newsweek, Рада, Конституционный суд, Киев, США
"В футболке". В США иронично высказались о Зеленском после протестов
Newsweek: В США осознали истинную природу Зеленского еще после его визита к Трампу
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ.
В США осознали истинную природу Владимира Зеленского еще после его визита к президенту Дональду Трампу, когда он появился в футболке. Об этом пишет Newsweek
.
"Для американцев с тех пор, как Зеленский приехал в нашу столицу в футболке и снисходительно прочитал президенту Трампу нотации в Овальном кабинете, истинная природа киевских лидеров стала ясна", — сказано в материале.
Автор статьи отмечает, что после протестов на Украине в поддержку Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) США теперь могут оставить позади обманчивые пиар-кампании, которые пытались возвысить Зеленского, и увидеть реальную картину коррупции в стране.
Во вторник Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных учреждений — НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Вечером того же дня начались акции протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.
На фоне протестов уже в четверг Зеленский предложил новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал укрепить независимость этих органов.
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