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"В футболке". В США иронично высказались о Зеленском после протестов - 27.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250727/zelenskiy-859993820.html
"В футболке". В США иронично высказались о Зеленском после протестов
"В футболке". В США иронично высказались о Зеленском после протестов - 27.07.2025, ПРАЙМ
"В футболке". В США иронично высказались о Зеленском после протестов
В США осознали истинную природу Владимира Зеленского еще после его визита к президенту Дональду Трампу, когда он появился в футболке. Об этом пишет Newsweek. | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T10:16+0300
2025-07-27T10:16+0300
политика
украина
владимир зеленский
дональд трамп
newsweek
рада
конституционный суд
киев
сша
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. В США осознали истинную природу Владимира Зеленского еще после его визита к президенту Дональду Трампу, когда он появился в футболке. Об этом пишет Newsweek."Для американцев с тех пор, как Зеленский приехал в нашу столицу в футболке и снисходительно прочитал президенту Трампу нотации в Овальном кабинете, истинная природа киевских лидеров стала ясна", — сказано в материале.Автор статьи отмечает, что после протестов на Украине в поддержку Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) США теперь могут оставить позади обманчивые пиар-кампании, которые пытались возвысить Зеленского, и увидеть реальную картину коррупции в стране.Во вторник Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных учреждений — НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Вечером того же дня начались акции протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.На фоне протестов уже в четверг Зеленский предложил новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал укрепить независимость этих органов.
https://1prime.ru/20250726/zelenskiy-859981680.html
украина
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украина, владимир зеленский, дональд трамп, newsweek, рада, конституционный суд, киев, сша
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Newsweek, Рада, Конституционный суд, Киев, США
10:16 27.07.2025
 
"В футболке". В США иронично высказались о Зеленском после протестов

Newsweek: В США осознали истинную природу Зеленского еще после его визита к Трампу

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. В США осознали истинную природу Владимира Зеленского еще после его визита к президенту Дональду Трампу, когда он появился в футболке. Об этом пишет Newsweek.
"Для американцев с тех пор, как Зеленский приехал в нашу столицу в футболке и снисходительно прочитал президенту Трампу нотации в Овальном кабинете, истинная природа киевских лидеров стала ясна", — сказано в материале.
Автор статьи отмечает, что после протестов на Украине в поддержку Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) США теперь могут оставить позади обманчивые пиар-кампании, которые пытались возвысить Зеленского, и увидеть реальную картину коррупции в стране.
Во вторник Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных учреждений — НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Вечером того же дня начались акции протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.
На фоне протестов уже в четверг Зеленский предложил новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал укрепить независимость этих органов.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампNewsweekРадаКонституционный судКиевСША
 
 
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