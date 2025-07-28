https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860019767.html
"Аэрофлот" сообщил о сбое в работе информационных систем компании
"Аэрофлот" сообщил о сбое в работе информационных систем компании - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" сообщил о сбое в работе информационных систем компании
Аэрофлот" предупредил, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов, сообщила компания в своем... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T07:49+0300
2025-07-28T07:49+0300
2025-07-28T08:00+0300
аэрофлот
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Аэрофлот" предупредил, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов, сообщила компания в своем Telegram-канале."В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены", - сообщили в компании.Отмечается, что в настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления штатной работы сервисов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_9e3f43c07508759cd5aa527ac4f6bb03.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, технологии
"Аэрофлот" сообщил о сбое в работе информационных систем компании
"Аэрофлот": из-за сбоя в информсистемах компании возможны перебои в работе сервисов
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Аэрофлот" предупредил, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов, сообщила компания в своем Telegram-канале.
"В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены", - сообщили в компании.
Отмечается, что в настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления штатной работы сервисов.