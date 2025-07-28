https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860019767.html

"Аэрофлот" сообщил о сбое в работе информационных систем компании

"Аэрофлот" сообщил о сбое в работе информационных систем компании - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" сообщил о сбое в работе информационных систем компании

Аэрофлот" предупредил, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов, сообщила компания в своем... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T07:49+0300

2025-07-28T07:49+0300

2025-07-28T08:00+0300

аэрофлот

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg

МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Аэрофлот" предупредил, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов, сообщила компания в своем Telegram-канале."В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены", - сообщили в компании.Отмечается, что в настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления штатной работы сервисов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэрофлот, технологии