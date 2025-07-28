https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860023095.html

"Аэрофлот" в связи со сбоем информсистем отменил 42 рейса

"Аэрофлот" в связи со сбоем информсистем отменил 42 рейса - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" в связи со сбоем информсистем отменил 42 рейса

Авиакомпания "Аэрофлот" в связи со сбоем информационных систем отменила 42 рейса туда и обратно, сообщила компания. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T10:31+0300

2025-07-28T10:31+0300

2025-07-28T10:31+0300

россия

аэрофлот

рейсы

отмена рейсов

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи со сбоем информационных систем отменила 42 рейса туда и обратно, сообщила компания. "Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании", - говорится в сообщении. Отменены следующие рейсы: SU1642/1643 Москва – Астрахань - Москва, SU1498/1499 Москва – Грозный - Москва, SU1400/1401 Москва - Екатеринбург - Москва, SU1416/1417 Москва - Екатеринбург - Москва, SU1402/1403 Москва - Екатеринбург - Москва, SU1020/1021 Москва - Екатеринбург - Москва, SU1860/1861 Москва - Ереван - МоскваSU1276/1277 Москва - Казань - Москва и так далее. "Пассажиры отменённых рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа аэропорта "Шереметьево" для того, чтобы забрать оформленный ранее багаж. Во избежание образования скоплений пассажиров просим вас покинуть аэропорт "Шереметьево", - заявили в "Аэрофлоте"

https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860019767.html

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россия, аэрофлот, рейсы, отмена рейсов