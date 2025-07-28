https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860024224.html
"Аэрофлот" продолжает отмену рейсов на фоне сбоя в информационных системах
"Аэрофлот" продолжает отмену рейсов на фоне сбоя в информационных системах - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" продолжает отмену рейсов на фоне сбоя в информационных системах
Еще семь рейсов туда и обратно авиакомпания "Аэрофлот" отменила на фоне сбоя в информационных системах, заявили в компании. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T11:18+0300
2025-07-28T11:18+0300
2025-07-28T11:18+0300
аэрофлот
рейсы
отмена рейсов
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Еще семь рейсов туда и обратно авиакомпания "Аэрофлот" отменила на фоне сбоя в информационных системах, заявили в компании."Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево. Отменены рейсы: SU1572/1573 Москва – Элиста – Москва, SU1346/1347 Москва – Кировск – Москва, SU1018/1019 Москва – Калининград – Москва, SU1962/1963 Москва – Астана – Москва, SU1490/1491 Москва – Красноярск – Москва, SU1122/1123 Москва – Сочи – Москва , SU1124/1125 Москва – Сочи – Москва", - сказано в сообщении.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860023095.html
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аэрофлот, рейсы, отмена рейсов, аэропорт шереметьево
Аэрофлот, рейсы, отмена рейсов, аэропорт Шереметьево
"Аэрофлот" продолжает отмену рейсов на фоне сбоя в информационных системах
"Аэрофлот" отменил еще 7 рейсов туда и обратно на фоне сбоя в информсистемах
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Еще семь рейсов туда и обратно авиакомпания "Аэрофлот" отменила на фоне сбоя в информационных системах, заявили в компании.
"Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево. Отменены рейсы: SU1572/1573 Москва – Элиста – Москва, SU1346/1347 Москва – Кировск – Москва, SU1018/1019 Москва – Калининград – Москва, SU1962/1963 Москва – Астана – Москва, SU1490/1491 Москва – Красноярск – Москва, SU1122/1123 Москва – Сочи – Москва , SU1124/1125 Москва – Сочи – Москва", - сказано в сообщении.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
"Аэрофлот" в связи со сбоем информсистем отменил 42 рейса