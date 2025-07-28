https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860026476.html

"Аэрофлот" к 12.00 28 июля выполнил 76 рейсов из 123 запланированных

"Аэрофлот" к 12.00 28 июля выполнил 76 рейсов из 123 запланированных - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" к 12.00 28 июля выполнил 76 рейсов из 123 запланированных

Авиакомпания "Аэрофлот" с 00.00 по 12.00 понедельника выполнила 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из "Шереметьево" , сообщила... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T12:56+0300

2025-07-28T12:56+0300

2025-07-28T12:56+0300

аэрофлот

авиарейсы

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 00.00 по 12.00 понедельника выполнила 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из "Шереметьево" , сообщила компания. "В период с 00.00 мск по 12.00 28 июля "Аэрофлотом" выполнено 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из "Шереметьево", - сообщила авиакомпания. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".

https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860024224.html

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аэрофлот, авиарейсы, аэропорт шереметьево