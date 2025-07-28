https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860026869.html

"Аэрофлот" попросил пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт

"Аэрофлот" попросил пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" попросил пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт

Авиакомпания "Аэрофлот" просит пассажиров отменённых рейсов не прибывать в аэропорт вылета, сообщила компания на фоне сбоя в информационных системах. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T12:58+0300

2025-07-28T12:58+0300

2025-07-28T12:58+0300

бизнес

аэрофлот

аэропорт шереметьево

отмена рейсов

авиарейсы

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" просит пассажиров отменённых рейсов не прибывать в аэропорт вылета, сообщила компания на фоне сбоя в информационных системах. "Просим пассажиров отменённых рейсов не прибывать в аэропорт вылета", - следует из сообщения компании. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".

https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860024224.html

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