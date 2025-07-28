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"Аэрофлот" попросил пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт - 28.07.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" попросил пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт
"Аэрофлот" попросил пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" попросил пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт
Авиакомпания "Аэрофлот" просит пассажиров отменённых рейсов не прибывать в аэропорт вылета, сообщила компания на фоне сбоя в информационных системах. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T12:58+0300
2025-07-28T12:58+0300
бизнес
аэрофлот
аэропорт шереметьево
отмена рейсов
авиарейсы
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" просит пассажиров отменённых рейсов не прибывать в аэропорт вылета, сообщила компания на фоне сбоя в информационных системах. "Просим пассажиров отменённых рейсов не прибывать в аэропорт вылета", - следует из сообщения компании. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
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бизнес, аэрофлот, аэропорт шереметьево, отмена рейсов, авиарейсы
Бизнес, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево, отмена рейсов, авиарейсы
12:58 28.07.2025
 
"Аэрофлот" попросил пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт

"Аэрофлот" попросил пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт вылета

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" просит пассажиров отменённых рейсов не прибывать в аэропорт вылета, сообщила компания на фоне сбоя в информационных системах.
"Просим пассажиров отменённых рейсов не прибывать в аэропорт вылета", - следует из сообщения компании.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
"Аэрофлот" отменил 49 рейсов на фоне сбоя в информационных системах
11:18
 
БизнесАэрофлотаэропорт Шереметьевоотмена рейсовавиарейсы
 
 
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