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Генпрокуратура назвала хакерскую атаку причиной сбоя систем "Аэрофлота" - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Генпрокуратура назвала хакерскую атаку причиной сбоя систем "Аэрофлота"
Генпрокуратура назвала хакерскую атаку причиной сбоя систем "Аэрофлота" - 28.07.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура назвала хакерскую атаку причиной сбоя систем "Аэрофлота"
Причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T13:13+0300
2025-07-28T13:14+0300
аэрофлот
россия
хакерская атака
технологии
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "По поручению Генпрокуратуры России Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где задержаны свыше 80 и отменены порядка 60 рейсов. Причиной стал сбой в информационной системе "Аэрофлота" в результате хакерской атаки", - говорится сообщении. Отмечается, что в аэропорту продолжает функционировать мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав. "По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)", - уточняется в релизе.
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аэрофлот, россия, хакерская атака, технологии
Аэрофлот, РОССИЯ, хакерская атака, Технологии
13:13 28.07.2025 (обновлено: 13:14 28.07.2025)
 
Генпрокуратура назвала хакерскую атаку причиной сбоя систем "Аэрофлота"

Генпрокуратура: информсистемы "Аэрофлота" подверглись хакерской атаке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"По поручению Генпрокуратуры России Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где задержаны свыше 80 и отменены порядка 60 рейсов. Причиной стал сбой в информационной системе "Аэрофлота" в результате хакерской атаки", - говорится сообщении.
Отмечается, что в аэропорту продолжает функционировать мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав.
"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)", - уточняется в релизе.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
"Аэрофлот" отменил 49 рейсов на фоне сбоя в информационных системах
11:18
 
АэрофлотРОССИЯхакерская атакаТехнологии
 
 
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