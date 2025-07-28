https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860027550.html
Генпрокуратура назвала хакерскую атаку причиной сбоя систем "Аэрофлота"
Генпрокуратура назвала хакерскую атаку причиной сбоя систем "Аэрофлота" - 28.07.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура назвала хакерскую атаку причиной сбоя систем "Аэрофлота"
Причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T13:13+0300
2025-07-28T13:13+0300
2025-07-28T13:14+0300
аэрофлот
россия
хакерская атака
технологии
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "По поручению Генпрокуратуры России Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где задержаны свыше 80 и отменены порядка 60 рейсов. Причиной стал сбой в информационной системе "Аэрофлота" в результате хакерской атаки", - говорится сообщении. Отмечается, что в аэропорту продолжает функционировать мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав. "По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)", - уточняется в релизе.
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Аэрофлот, РОССИЯ, хакерская атака, Технологии
Генпрокуратура назвала хакерскую атаку причиной сбоя систем "Аэрофлота"
Генпрокуратура: информсистемы "Аэрофлота" подверглись хакерской атаке
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"По поручению Генпрокуратуры России Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где задержаны свыше 80 и отменены порядка 60 рейсов. Причиной стал сбой в информационной системе "Аэрофлота" в результате хакерской атаки", - говорится сообщении.
Отмечается, что в аэропорту продолжает функционировать мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав.
"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)", - уточняется в релизе.
"Аэрофлот" отменил 49 рейсов на фоне сбоя в информационных системах