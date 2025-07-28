https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860033403.html

"Аэрофлот" в понедельник отменил 54 пары рейсов

"Аэрофлот" в понедельник отменил 54 пары рейсов - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" в понедельник отменил 54 пары рейсов

"Аэрофлот" в понедельник отменил 54 парных рейса (туда-обратно) на фоне хакерских атак, сообщил Минтранс по итогам совещания, которое замминистра Владимир... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T17:09+0300

2025-07-28T17:09+0300

2025-07-28T17:25+0300

россия

аэрофлот

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в понедельник отменил 54 парных рейса (туда-обратно) на фоне хакерских атак, сообщил Минтранс по итогам совещания, которое замминистра Владимир Потешкин провел в Шереметьево."Остальные 206 рейсов из запланированных на сегодня 260 готовятся к выполнению. В случае новых вынужденных отмен будет сокращаться число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики. Минтранс ведет работу с ними по корректному подходу к ценам на билеты", — отметили в ведомстве.Для нормализации ситуации с рейсами "Аэрофлота" принимаются дополнительные меры.Отмечается, что приоритет в расписании "Аэрофлота" отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж. Работа касс и процедур по переоформлению билетов настроена в первую очередь в интересах граждан с детьми, маломобильных пассажиров и участников СВО.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов.В Генпрокуратуре сообщили, что причиной сбоя стала хакерская атака. Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

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россия, аэрофлот, аэропорт шереметьево, росавиация