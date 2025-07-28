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"Аэрофлот" сообщил об отмене еще ряда рейсов на 28 и 29 июля - 28.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860037616.html
"Аэрофлот" сообщил об отмене еще ряда рейсов на 28 и 29 июля
"Аэрофлот" сообщил об отмене еще ряда рейсов на 28 и 29 июля - 28.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" сообщил об отмене еще ряда рейсов на 28 и 29 июля
Авиакомпания "Аэрофлот" отменила еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар - на 29 июля на фоне хакерских атак, сообщила компания. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T19:59+0300
2025-07-28T20:09+0300
происшествия
отмена рейсов
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар - на 29 июля на фоне хакерских атак, сообщила компания."Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево. Отменены рейсы за 28 июля: SU1832/1833 Москва - Минск – Москва, SU1604/1605 Москва - Самара - Москва, SU1844/1845 Москва - Минск - Москва, SU1260/1261 Москва - Уфа - Москва, SU1198/1199 Москва - Казань - Москва", - сообщил "Аэрофлот".Там уточнили, что также отменены следующие рейсы 29 июля: SU1424/1425 Москва - Уфа - Москва, SU1942/1943 Москва - Алматы - Москва, SU1834/1835 Москва - Минск - Москва, SU1092/1093 Москва - Челябинск - Москва, SU1306/1307 Москва - Новосибирск - Москва, SU1966/1967 Москва - Ереван - Москва, SU1436/1437 Москва - Екатеринбург - Москва.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
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отмена рейсов
Происшествия, отмена рейсов
19:59 28.07.2025 (обновлено: 20:09 28.07.2025)
 
"Аэрофлот" сообщил об отмене еще ряда рейсов на 28 и 29 июля

"Аэрофлот" отменил еще пяти пар рейсов на 28 и семи пар рейсов на 29 июля

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОткрытие терминала С аэропорта Шереметьево
Открытие терминала С аэропорта Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар - на 29 июля на фоне хакерских атак, сообщила компания.
"Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево. Отменены рейсы за 28 июля: SU1832/1833 Москва - Минск – Москва, SU1604/1605 Москва - Самара - Москва, SU1844/1845 Москва - Минск - Москва, SU1260/1261 Москва - Уфа - Москва, SU1198/1199 Москва - Казань - Москва", - сообщил "Аэрофлот".
Там уточнили, что также отменены следующие рейсы 29 июля: SU1424/1425 Москва - Уфа - Москва, SU1942/1943 Москва - Алматы - Москва, SU1834/1835 Москва - Минск - Москва, SU1092/1093 Москва - Челябинск - Москва, SU1306/1307 Москва - Новосибирск - Москва, SU1966/1967 Москва - Ереван - Москва, SU1436/1437 Москва - Екатеринбург - Москва.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
Отмена рейсов у Аэрофлота после масштабного сбоя - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
"Аэрофлот" в понедельник отменил 54 пары рейсов
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