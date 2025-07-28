https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860037616.html

"Аэрофлот" сообщил об отмене еще ряда рейсов на 28 и 29 июля

"Аэрофлот" сообщил об отмене еще ряда рейсов на 28 и 29 июля - 28.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" сообщил об отмене еще ряда рейсов на 28 и 29 июля

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар - на 29 июля на фоне хакерских атак, сообщила компания. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T19:59+0300

2025-07-28T19:59+0300

2025-07-28T20:09+0300

происшествия

отмена рейсов

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила еще пять пар рейсов на 28 июля и семь пар - на 29 июля на фоне хакерских атак, сообщила компания."Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево. Отменены рейсы за 28 июля: SU1832/1833 Москва - Минск – Москва, SU1604/1605 Москва - Самара - Москва, SU1844/1845 Москва - Минск - Москва, SU1260/1261 Москва - Уфа - Москва, SU1198/1199 Москва - Казань - Москва", - сообщил "Аэрофлот".Там уточнили, что также отменены следующие рейсы 29 июля: SU1424/1425 Москва - Уфа - Москва, SU1942/1943 Москва - Алматы - Москва, SU1834/1835 Москва - Минск - Москва, SU1092/1093 Москва - Челябинск - Москва, SU1306/1307 Москва - Новосибирск - Москва, SU1966/1967 Москва - Ереван - Москва, SU1436/1437 Москва - Екатеринбург - Москва.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".

https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860033403.html

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отмена рейсов