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Российский рынок акций падает в начале основных торгов понедельника

Российский рынок акций падает в начале основных торгов понедельника - 28.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций падает в начале основных торгов понедельника

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника снижается, следует из данных Московской биржи. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T10:21+0300

2025-07-28T10:21+0300

2025-07-28T10:21+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника снижается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижался на 0,46% относительно предыдущего закрытия, до 2 759,55 пункта. В частности, дешевеют акции "Самолета" (-2,57%), АФК "Система" (-2,54%), "Мечела" (-2,42%), "ПИКа" (-2,20%), "Позитива" (-2,08%). Также заметное снижение в начале основной торговой сессии демонстрируют акции "Аэрофлота" (-2,5%), дешевеющие на фоне сообщения компании об отменах рейсов из-за сбоя информсистем. В то же время дорожают акции Московского кредитного банка (+2,03%), ОВК (+1,93%), префы "Ленэнерго" (+1,47%), обыкновенные акции "Соллерса" (+0,57%), "Фармсинтеза" (+0,46%). "В начале недели индекс Мосбиржи может сохранить инерцию к развитию отката, - технически после ухода "под" отметку 2810 пунктов ближайшей целью выступает район 2700-2750 пунктов. Пока текущее движение квалифицируем как коррекционное, естественное в условиях завершения активной части дивидендного сезона, низкой рублевой стоимости нефти, дефицита новостных триггеров и ощущаемой неуверенности инвесторов относительно траектории снижения ключевой ставки", - сказал Евгений Локтюхов из ПСБ. "Высокий бюджетный дефицит и сильный бюджетный импульс сохраняются в экономике, что поддерживает на плаву инфляционные опасения, и дальнейшее понижение ключевой ставки до конца года не гарантировано. Во-вторых, инвестиционная привлекательность акций во многом определяется показателями корпоративной прибыли. Если даже смягчение денежно-кредитной политики продолжится до конца года, позитивный эффект более низких процентных ставок на показатели корпоративной прибыли может быть отсрочен на 6-12 месяцев, как показывает история", - заключают аналитики из "Цифра брокер".

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российский рынок акций, рынок, торги, акции, мосбиржа