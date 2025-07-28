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Российский рынок акций падает на фоне заявлений Трампа по Украине

Российский рынок акций падает на фоне заявлений Трампа по Украине - 28.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций падает на фоне заявлений Трампа по Украине

Российский рынок акций перешел к снижению на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о сокращении срока на достижение перемирия на Украине, следует из... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T15:10+0300

2025-07-28T15:10+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о сокращении срока на достижение перемирия на Украине, следует из данных торгов.К 15.11 мск основной индекс Московской биржи снижается на 0,94%, до 2 746,24 пункта. До заявлений президента США он демонстрировал рост примерно на 0,2%.Трамп, в частности, заявил ранее в понедельник, что намерен сократить отведенные 50 дней на достижение перемирия на Украине.

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российский рынок акций, рынок, торги, дональд трамп