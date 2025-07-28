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Российский рынок акций перешел к снижению в понедельник днем - 28.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250728/aktsii-860032053.html
Российский рынок акций перешел к снижению в понедельник днем
Российский рынок акций перешел к снижению в понедельник днем - 28.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к снижению в понедельник днем
Российский рынок акций, демонстрировавший в течение первой половины дня умеренный рост, перешел к снижению в середине основной торговой сессии после заявлений... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T16:34+0300
2025-07-28T16:34+0300
экономика
рынок
торги
мосбиржа
российский рынок акций
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций, демонстрировавший в течение первой половины дня умеренный рост, перешел к снижению в середине основной торговой сессии после заявлений президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 16.20 мск снижался на 1,56% - до 2 729,19 пункта. Трамп, в частности, заявил ранее в понедельник, что намерен сократить отведенные 50 дней на достижение перемирия на Украине. Позже он добавил, что новым сроком будет 10-12 дней. До заявлений президента США индекс Мосбиржи демонстрировал рост примерно на 0,2%. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,38% - до 69,27 доллара за баррель. "В середине торгов российский рынок испытал резкую просадку, еще раз обновив недельный минимум и несет ощутимые потери. Очередная волна распродаж наших акций была спровоцирована заявлением президента США о том, что он принял решение сократить срок в 50 дней, который ранее предоставил для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Подобная риторика увеличивает геополитические риски, в том числе повышая угрозу новых антироссийских санкций, добавил он. "Российские инвесторы оценивают результаты заседания совета директоров Центрального банка в минувшую пятницу. Ключевая ставка была снижена до 18%, а также Банк России понизил прогноз по средней ставке на 2025 год до 18,8-19,6%. Это предполагает, что регулятор исключает возможность дальнейшего повышения ставки. В оптимистичном сценарии Центральный банк, исходя из прогноза по средней ставке, ожидает снижения до 14-15% на конец года", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В аутсайдерах на фоне коррекции после недавнего скачка вверх оказалось "Абрау-Дюрсо" (-3,33%), отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В частности, сильно дешевеют акции ВТБ (-5,34%), "СПБ Биржи" (-5,28%), "Мечела" (-3,57%), "Газпрома" (-3,35%), АФК "Система" (-3,12%). Также сильное снижение в бумагах "Аэрофлота" (-4,3%) на новостях о кибератаке, рассказал Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал". В лидерах роста акции "Полюса" (+1,35%), "Норникеля" (+1,17%), "Соллерса" (+0,74%) ДВМП (+0,49%), "Русала" (+0,46%), ЛСР (+0,4%). ПРОГНОЗЫ "Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на двухнедельном минимуме 2715 пунктов. Он может быть проверен на прочность уже сегодня, если новостной фон, связанный с геополитикой, не улучшится", - рассказал Бабин. Мильчакова ожидает, что на закрытии индекс будет находиться в диапазоне 2700–2750 пунктов.
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рынок, торги, мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа, российский рынок акций
16:34 28.07.2025
 
Российский рынок акций перешел к снижению в понедельник днем

Российский рынок акций, ранее демонстрировавший рост, перешел к снижению

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций, демонстрировавший в течение первой половины дня умеренный рост, перешел к снижению в середине основной торговой сессии после заявлений президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 16.20 мск снижался на 1,56% - до 2 729,19 пункта.
Трамп, в частности, заявил ранее в понедельник, что намерен сократить отведенные 50 дней на достижение перемирия на Украине. Позже он добавил, что новым сроком будет 10-12 дней. До заявлений президента США индекс Мосбиржи демонстрировал рост примерно на 0,2%.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,38% - до 69,27 доллара за баррель.
"В середине торгов российский рынок испытал резкую просадку, еще раз обновив недельный минимум и несет ощутимые потери. Очередная волна распродаж наших акций была спровоцирована заявлением президента США о том, что он принял решение сократить срок в 50 дней, который ранее предоставил для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Подобная риторика увеличивает геополитические риски, в том числе повышая угрозу новых антироссийских санкций, добавил он.
"Российские инвесторы оценивают результаты заседания совета директоров Центрального банка в минувшую пятницу. Ключевая ставка была снижена до 18%, а также Банк России понизил прогноз по средней ставке на 2025 год до 18,8-19,6%. Это предполагает, что регулятор исключает возможность дальнейшего повышения ставки. В оптимистичном сценарии Центральный банк, исходя из прогноза по средней ставке, ожидает снижения до 14-15% на конец года", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В аутсайдерах на фоне коррекции после недавнего скачка вверх оказалось "Абрау-Дюрсо" (-3,33%), отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
В частности, сильно дешевеют акции ВТБ (-5,34%), "СПБ Биржи" (-5,28%), "Мечела" (-3,57%), "Газпрома" (-3,35%), АФК "Система" (-3,12%).
Также сильное снижение в бумагах "Аэрофлота" (-4,3%) на новостях о кибератаке, рассказал Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал".
В лидерах роста акции "Полюса" (+1,35%), "Норникеля" (+1,17%), "Соллерса" (+0,74%) ДВМП (+0,49%), "Русала" (+0,46%), ЛСР (+0,4%).
ПРОГНОЗЫ
"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на двухнедельном минимуме 2715 пунктов. Он может быть проверен на прочность уже сегодня, если новостной фон, связанный с геополитикой, не улучшится", - рассказал Бабин.
Мильчакова ожидает, что на закрытии индекс будет находиться в диапазоне 2700–2750 пунктов.
Котировки, сток
Российский рынок акций падает на фоне заявлений Трампа по Украине
15:10
 
ЭкономикаРынокТоргиМосбиржароссийский рынок акций
 
 
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