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Российский рынок акций завершил основную сессию в минусе

Российский рынок акций завершил основную сессию в минусе - 28.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основную сессию в минусе

Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 1,49%, следует из данных Московской биржи. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T18:55+0300

2025-07-28T18:55+0300

2025-07-28T19:03+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 1,49%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,49%, до 2730,98 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,95% до 1110,02 пункта, долларовый РТС - на 1,52%, до 1081,10 пункта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, российский рынок акций, торги