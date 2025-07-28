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Российский рынок акций завершил основную сессию в минусе
Российский рынок акций завершил основную сессию в минусе - 28.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную сессию в минусе
Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 1,49%, следует из данных Московской биржи. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T18:55+0300
2025-07-28T18:55+0300
2025-07-28T19:03+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 1,49%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,49%, до 2730,98 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,95% до 1110,02 пункта, долларовый РТС - на 1,52%, до 1081,10 пункта.
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мосбиржа, российский рынок акций, торги
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, Торги
Российский рынок акций завершил основную сессию в минусе
Мосбиржа: российский рынок акций за основную сессию снизился на 1,49%
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 1,49%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,49%, до 2730,98 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,95% до 1110,02 пункта, долларовый РТС - на 1,52%, до 1081,10 пункта.
Российский рынок акций снизился вторую сессию подряд