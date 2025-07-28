https://1prime.ru/20250728/atr-860024967.html

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом - 28.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно показали рост, кроме японского Nikkei 225, на фоне склонности к... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T11:57+0300

2025-07-28T11:57+0300

2025-07-28T11:57+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно показали рост, кроме японского Nikkei 225, на фоне склонности к риску в США и новостей о пошлинах, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,12%, до 3 597,94 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,5%, до 2 211,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,68%, до 25 562,13 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,42%, до 3 209,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,36%, до 8 697,7 пункта, японский Nikkei 225 - сократился на 1,1%, до 40 998,27 пункта. Shenzhen Composite в то же время в ходе торгов поднялся выше 2 210 пунктов впервые с августа 2022 года. В пятницу фондовые индексы Уолл-стрит выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, и индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды. Могла оказать влияние на торги статистика из Китая, опубликованная в воскресенье. Согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-июне снизилась на 1,8% в годовом выражении, тогда как рынки прогнозировали уменьшение только на 0,5%. Инвесторы также обратили внимание на торговую договоренность США и ЕС. Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты и Евросоюз договорились о торговой сделке, которая включает в том числе единую ставку по пошлинам в размере 15%, закупку энергоресурсов на 750 миллиардов долларов, а также американской военной техники. "Это не переговоры, это искусство заключения сделок. Большая победа для США", - прокомментировал агентству Рейтер старший стратег по ставкам в АТР TD Securities Прашант Ньюнаха (Prashant Newnaha).

https://1prime.ru/20250728/aktsii-860022788.html

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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион