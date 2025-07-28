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Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в авиации - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в авиации
Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в авиации - 28.07.2025, ПРАЙМ
Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в авиации
Россия и Казахстан наращивают сотрудничество в сфере авиаперевозок, увеличивая количество рейсов между странами, также планируются двусторонние переговоры в... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T15:31+0300
2025-07-28T15:31+0300
россия
казахстан
росавиация
авиарейсы
сотрудничество
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Россия и Казахстан наращивают сотрудничество в сфере авиаперевозок, увеличивая количество рейсов между странами, также планируются двусторонние переговоры в августе, следует из писем авиавластей государств, опубликованных на сайте Росавиации. "Департамент предлагает закрепить путем обмена письмами договоренность об увеличении частот выполнения полетов российскими и казахстанскими авиаперевозчиками по маршруту Москва - Астана до 28 рейсов в неделю", - следует из письма российской стороны. "В целях удовлетворения растущего спроса на воздушные перевозки между двумя странами, в рамках поэтапного расширения прав для назначенных перевозчиков каждой стороны, учитывая позиции перевозчиков, до конца весенне-летнего сезона 2025 года предлагаем закрепить договоренность следующим образом: на маршруте Астана-Москва до 21 рейсов в неделю; на маршруте Алматы-Москва до 21 рейсов в неделю; на маршруте Шымкент-Москва до 7 рейсов в неделю", - отмечает комитет гражданской авиации министерства транспорта республики Казахстан. Там предложили в целях обсуждения предложений и закрепления новых договоренностей на постоянной основе провести двусторонние переговоры по видео-конференц-связи в августе текущего года. Также казахская сторона подтвердила, что авиакомпании "Аэрофлот" оперативно выдано разрешение на выполнение 16 рейсов в неделю на маршруте Астана-Москва. Авиавласти обеих стран выразили надежду на плодотворное сотрудничество.
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россия, казахстан, росавиация, авиарейсы, сотрудничество
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Росавиация, авиарейсы, сотрудничество
15:31 28.07.2025
 
Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в авиации

Росавиация: РФ и Казахстан увеличивают число рейсов между странами, развивая авиацию

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Россия и Казахстан наращивают сотрудничество в сфере авиаперевозок, увеличивая количество рейсов между странами, также планируются двусторонние переговоры в августе, следует из писем авиавластей государств, опубликованных на сайте Росавиации.
"Департамент предлагает закрепить путем обмена письмами договоренность об увеличении частот выполнения полетов российскими и казахстанскими авиаперевозчиками по маршруту Москва - Астана до 28 рейсов в неделю", - следует из письма российской стороны.
"В целях удовлетворения растущего спроса на воздушные перевозки между двумя странами, в рамках поэтапного расширения прав для назначенных перевозчиков каждой стороны, учитывая позиции перевозчиков, до конца весенне-летнего сезона 2025 года предлагаем закрепить договоренность следующим образом: на маршруте Астана-Москва до 21 рейсов в неделю; на маршруте Алматы-Москва до 21 рейсов в неделю; на маршруте Шымкент-Москва до 7 рейсов в неделю", - отмечает комитет гражданской авиации министерства транспорта республики Казахстан.
Там предложили в целях обсуждения предложений и закрепления новых договоренностей на постоянной основе провести двусторонние переговоры по видео-конференц-связи в августе текущего года.
Также казахская сторона подтвердила, что авиакомпании "Аэрофлот" оперативно выдано разрешение на выполнение 16 рейсов в неделю на маршруте Астана-Москва.
Авиавласти обеих стран выразили надежду на плодотворное сотрудничество.
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РОССИЯКАЗАХСТАНРосавиацияавиарейсысотрудничество
 
 
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