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В России значительно вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна

В России значительно вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна - 28.07.2025, ПРАЙМ

В России значительно вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна

Российские читатели в 17 раз чаще стали интересоваться книгой-автобиографией "Оззи. Без цензуры" британского рок-музыканта Оззи Осборна после его смерти,... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T10:56+0300

2025-07-28T10:56+0300

2025-07-28T10:56+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Российские читатели в 17 раз чаще стали интересоваться книгой-автобиографией "Оззи. Без цензуры" британского рок-музыканта Оззи Осборна после его смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город". Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет 22 июля. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. "Двадцать второго июля 2025 года мир простился с Оззи Осборном, но его наследие продолжает жить. В 2018 году вышла его автобиография "Оззи. Без цензуры", и после смерти музыканта спрос на книгу вырос в 17 раз (по сравнению с предыдущими неделями)", - говорится в сообщении. В "Читай-городе" подчеркнули , что книга "Оззи. Без цензуры" - это "непричесанная", смешная и честная история одного из самых невероятных музыкантов в мире.

https://1prime.ru/20250722/ozzi-859799743.html

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общество , книги, музыкант, россия