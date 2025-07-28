https://1prime.ru/20250728/avtobiografiya-860023812.html
В России значительно вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна
В России значительно вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна - 28.07.2025, ПРАЙМ
В России значительно вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна
Российские читатели в 17 раз чаще стали интересоваться книгой-автобиографией "Оззи. Без цензуры" британского рок-музыканта Оззи Осборна после его смерти,... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T10:56+0300
2025-07-28T10:56+0300
2025-07-28T10:56+0300
общество
книги
музыкант
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859800874_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_4c530a7b9d0babe0481048292c8307f9.jpg
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Российские читатели в 17 раз чаще стали интересоваться книгой-автобиографией "Оззи. Без цензуры" британского рок-музыканта Оззи Осборна после его смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город". Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет 22 июля. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. "Двадцать второго июля 2025 года мир простился с Оззи Осборном, но его наследие продолжает жить. В 2018 году вышла его автобиография "Оззи. Без цензуры", и после смерти музыканта спрос на книгу вырос в 17 раз (по сравнению с предыдущими неделями)", - говорится в сообщении. В "Читай-городе" подчеркнули , что книга "Оззи. Без цензуры" - это "непричесанная", смешная и честная история одного из самых невероятных музыкантов в мире.
https://1prime.ru/20250722/ozzi-859799743.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859800874_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_7214f5b1f39020a103882b71abe6501f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , книги, музыкант, россия
Общество , книги, музыкант, РОССИЯ
В России значительно вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна
"Читай-город": спрос на автобиографию Оззи Осборна вырос в России в 17 раз
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Российские читатели в 17 раз чаще стали интересоваться книгой-автобиографией "Оззи. Без цензуры" британского рок-музыканта Оззи Осборна после его смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет 22 июля. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.
"Двадцать второго июля 2025 года мир простился с Оззи Осборном, но его наследие продолжает жить. В 2018 году вышла его автобиография "Оззи. Без цензуры", и после смерти музыканта спрос на книгу вырос в 17 раз (по сравнению с предыдущими неделями)", - говорится в сообщении.
В "Читай-городе" подчеркнули , что книга "Оззи. Без цензуры" - это "непричесанная", смешная и честная история одного из самых невероятных музыкантов в мире.
Скончался британский рок-музыкант Оззи Осборн, передают СМИ