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В России значительно вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна - 28.07.2025, ПРАЙМ
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В России значительно вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна
В России значительно вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна - 28.07.2025, ПРАЙМ
В России значительно вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна
Российские читатели в 17 раз чаще стали интересоваться книгой-автобиографией "Оззи. Без цензуры" британского рок-музыканта Оззи Осборна после его смерти,... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T10:56+0300
2025-07-28T10:56+0300
общество
книги
музыкант
россия
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Российские читатели в 17 раз чаще стали интересоваться книгой-автобиографией "Оззи. Без цензуры" британского рок-музыканта Оззи Осборна после его смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город". Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет 22 июля. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. "Двадцать второго июля 2025 года мир простился с Оззи Осборном, но его наследие продолжает жить. В 2018 году вышла его автобиография "Оззи. Без цензуры", и после смерти музыканта спрос на книгу вырос в 17 раз (по сравнению с предыдущими неделями)", - говорится в сообщении. В "Читай-городе" подчеркнули , что книга "Оззи. Без цензуры" - это "непричесанная", смешная и честная история одного из самых невероятных музыкантов в мире.
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общество , книги, музыкант, россия
Общество , книги, музыкант, РОССИЯ
10:56 28.07.2025
 
В России значительно вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна

"Читай-город": спрос на автобиографию Оззи Осборна вырос в России в 17 раз

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОззи Осборн
Оззи Осборн - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Российские читатели в 17 раз чаще стали интересоваться книгой-автобиографией "Оззи. Без цензуры" британского рок-музыканта Оззи Осборна после его смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет 22 июля. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.
"Двадцать второго июля 2025 года мир простился с Оззи Осборном, но его наследие продолжает жить. В 2018 году вышла его автобиография "Оззи. Без цензуры", и после смерти музыканта спрос на книгу вырос в 17 раз (по сравнению с предыдущими неделями)", - говорится в сообщении.
В "Читай-городе" подчеркнули , что книга "Оззи. Без цензуры" - это "непричесанная", смешная и честная история одного из самых невероятных музыкантов в мире.
Оззи Осборн - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Скончался британский рок-музыкант Оззи Осборн, передают СМИ
22 июля, 21:26
 
ОбществокнигимузыкантРОССИЯ
 
 
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