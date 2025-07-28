Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" ушел в плановый корпоративный отпуск до 17 августа - 28.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250728/avtovaz-860020643.html
"АвтоВАЗ" ушел в плановый корпоративный отпуск до 17 августа
"АвтоВАЗ" ушел в плановый корпоративный отпуск до 17 августа - 28.07.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" ушел в плановый корпоративный отпуск до 17 августа
Автопроизводитель "АвтоВАЗ" ушел в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования, который продлится до 17 августа. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T08:22+0300
2025-07-28T08:22+0300
бизнес
автоваз
отпуск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851364897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e28cebc569d527a1868f0a0c95f9828.jpg
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Автопроизводитель "АвтоВАЗ" ушел в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования, который продлится до 17 августа. Ранее "АвтоВАЗ" анонсировал этот традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки, а также улучшения условий труда работников. При этом сотрудники, которые продолжат работать в этот период, получат все необходимые условия труда - будут работать столовые и специальные автобусные маршруты к месту работы. Ранее в июле автопроизводитель также сообщил, что в начале осени рассмотрит возможность сокращения с 29 сентября рабочей недели на производственных площадках до четырех дней с пяти, принять решение планируется после анализа тенденций автомобильного рынка и сопутствующих экономических факторов. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начнет сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
https://1prime.ru/20250725/avto-859882340.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851364897_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7c020f35baeaae8566bdacde35572055.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, автоваз, отпуск
Бизнес, АвтоВАЗ, отпуск
08:22 28.07.2025
 
"АвтоВАЗ" ушел в плановый корпоративный отпуск до 17 августа

"АвтоВАЗ" ушел в корпоративный отпуск для ремонта и модернизации до 17 августа

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкLADA Aura
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Автопроизводитель "АвтоВАЗ" ушел в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования, который продлится до 17 августа.
Ранее "АвтоВАЗ" анонсировал этот традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки, а также улучшения условий труда работников.
При этом сотрудники, которые продолжат работать в этот период, получат все необходимые условия труда - будут работать столовые и специальные автобусные маршруты к месту работы.
Ранее в июле автопроизводитель также сообщил, что в начале осени рассмотрит возможность сокращения с 29 сентября рабочей недели на производственных площадках до четырех дней с пяти, принять решение планируется после анализа тенденций автомобильного рынка и сопутствующих экономических факторов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начнет сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Эксперты отметили рост доли китайских авто с пробегом от дилеров на рынке
25 июля, 08:00
 
БизнесАвтоВАЗотпуск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала