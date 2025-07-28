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"АвтоВАЗ" ушел в плановый корпоративный отпуск до 17 августа

"АвтоВАЗ" ушел в плановый корпоративный отпуск до 17 августа - 28.07.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" ушел в плановый корпоративный отпуск до 17 августа

Автопроизводитель "АвтоВАЗ" ушел в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования, который продлится до 17 августа. | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T08:22+0300

2025-07-28T08:22+0300

2025-07-28T08:22+0300

бизнес

автоваз

отпуск

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Автопроизводитель "АвтоВАЗ" ушел в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования, который продлится до 17 августа. Ранее "АвтоВАЗ" анонсировал этот традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки, а также улучшения условий труда работников. При этом сотрудники, которые продолжат работать в этот период, получат все необходимые условия труда - будут работать столовые и специальные автобусные маршруты к месту работы. Ранее в июле автопроизводитель также сообщил, что в начале осени рассмотрит возможность сокращения с 29 сентября рабочей недели на производственных площадках до четырех дней с пяти, принять решение планируется после анализа тенденций автомобильного рынка и сопутствующих экономических факторов. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начнет сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

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бизнес, автоваз, отпуск