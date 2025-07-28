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В Москве замедлили темпы роста цены на бензин

В Москве замедлили темпы роста цены на бензин - 28.07.2025, ПРАЙМ

В Москве замедлили темпы роста цены на бензин

Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы с 21 по 28 июля увеличились на 16 и 15 копеек соответственно, замедлив темпы роста по сравнению с предыдущей... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T17:38+0300

2025-07-28T17:38+0300

2025-07-28T17:38+0300

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы с 21 по 28 июля увеличились на 16 и 15 копеек соответственно, замедлив темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Так, литр бензина Аи-92 подорожал до 58,76 рубля, Аи-95 - до 64,9 рубля. Неделей ранее стоимость обеих марок выросла на 21 копейку и 19 копеек за литр. Цена на бензин Аи-100 за отчетный период выросла на 2 копейки - до 87,07 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 1 копейку - до 70,79 рубля за литр. Рост средней цены был обеспечен сетью заправок "Транс АЗС". Власти изучают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на экспорт бензина, который бы распространялся и на нефтяников, говорил ранее в июле источник РИА Новости. По его словам, профильные ведомства технически готовы к запрету, но пока продолжают мониторить ситуацию. В минувший четверг источник агентства сказал, что пока власти готовятся ввести запрет только на август, на сентябрь решение будет принято позже. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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