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Правительство России ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина - 28.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство России ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина
Правительство России ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина - 28.07.2025, ПРАЙМ
Правительство России ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина
Правительство России распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов, ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T18:50+0300
2025-07-28T18:50+0300
экономика
правительство рф
бензин
экспорт
запрет
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Правительство России распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов, ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов", - говорится в Telegram-канале кабмина. Постановление об этом подписано. "Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", - также говорится в сообщении. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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правительство рф, бензин, экспорт, запрет
Экономика, Правительство РФ, Бензин, экспорт, запрет
18:50 28.07.2025
 
Правительство России ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина

Правительство РФ ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина до 31 августа

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБензовоз на заправочной станции
Бензовоз на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Правительство России распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов, ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов", - говорится в Telegram-канале кабмина.
Постановление об этом подписано.
"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", - также говорится в сообщении.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа.
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
%АЗС - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
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