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Правительство России ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина
Правительство России ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина - 28.07.2025, ПРАЙМ
Правительство России ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина
Правительство России распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов, ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T18:50+0300
2025-07-28T18:50+0300
2025-07-28T18:50+0300
экономика
правительство рф
бензин
экспорт
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Правительство России распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов, ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов", - говорится в Telegram-канале кабмина. Постановление об этом подписано. "Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", - также говорится в сообщении. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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правительство рф, бензин, экспорт, запрет
Экономика, Правительство РФ, Бензин, экспорт, запрет
Правительство России ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина
Правительство РФ ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина до 31 августа
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Правительство России распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов, ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов", - говорится в Telegram-канале кабмина.
Постановление об этом подписано.
"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", - также говорится в сообщении.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа.
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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