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Правительство России ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина

Правительство России ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина - 28.07.2025, ПРАЙМ

Правительство России ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина

Правительство России распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов, ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T18:50+0300

2025-07-28T18:50+0300

2025-07-28T18:50+0300

экономика

правительство рф

бензин

экспорт

запрет

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Правительство России распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов, ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов", - говорится в Telegram-канале кабмина. Постановление об этом подписано. "Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", - также говорится в сообщении. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://1prime.ru/20250727/eksperty-859992133.html

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правительство рф, бензин, экспорт, запрет