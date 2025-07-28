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Биржи АТР торгуются разнонаправленно на новостях из США и КНР

Биржи АТР торгуются разнонаправленно на новостях из США и КНР - 28.07.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР торгуются разнонаправленно на новостях из США и КНР

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром не демонстрируют однозначной динамики на новостях о ходе диалога США с... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T07:30+0300

2025-07-28T07:30+0300

2025-07-28T07:30+0300

рынок

торги

экономика

сша

китай

азиатско-тихоокеанский регион

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

shenzhen composite

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром не демонстрируют однозначной динамики на новостях о ходе диалога США с другими странами о внешнеторговых пошлинах, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.04 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,17%, до 3 587,69 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,05%, до 2 199,89 пункта; гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,44%, до 25 501 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,1%, до 3 192,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,26%, до 8 689,4 пункта, японский Nikkei 225 сокращается на 0,96%, до 41 056,5 пункта. Участники рынка ожидают итогов внешнеторгового диалога между США и Китаем. При этом издание South China Morning Post со ссылкой на источники сообщило, что США и Китай продлят паузу в вопросе взаимных пошлин еще на 90 дней на переговорах в Швеции. Также днем ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%. По мнению аналитиков, соглашение между ЕС и США – позитивный сигнал для рынков, поскольку оно ослабляет "парализующую неопределенность" в мировой торговле. "Если суммировать все это, то, что мы наблюдали с Японией, с ЕС, с переговорами, которые должны состояться в Стокгольме между США и Китаем, это действительно нивелирует риск затяжной торговой войны", — цитирует Рейтер заявление аналитика IG Тони Сайкамора (Tony Sycamore). "Парализующая неопределённость в значительной степени миновала, соглашение стало приемлемым для ЕС. Небольшая хорошая новость для фондовых рынков", - приводит агентство Рейтер мнение главного экономиста Berenberg Bank в Лондоне Хольгера Шмидинга (Holger Schmieding).

сша

китай

азиатско-тихоокеанский регион

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рынок, торги, сша, китай, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, shenzhen composite, hang seng index