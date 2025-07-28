Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР торгуются разнонаправленно на новостях из США и КНР - 28.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250728/birzhi-860019544.html
Биржи АТР торгуются разнонаправленно на новостях из США и КНР
Биржи АТР торгуются разнонаправленно на новостях из США и КНР - 28.07.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР торгуются разнонаправленно на новостях из США и КНР
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром не демонстрируют однозначной динамики на новостях о ходе диалога США с... | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T07:30+0300
2025-07-28T07:30+0300
рынок
торги
экономика
сша
китай
азиатско-тихоокеанский регион
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
shenzhen composite
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860019544.jpg?1753677005
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром не демонстрируют однозначной динамики на новостях о ходе диалога США с другими странами о внешнеторговых пошлинах, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.04 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,17%, до 3 587,69 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,05%, до 2 199,89 пункта; гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,44%, до 25 501 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,1%, до 3 192,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,26%, до 8 689,4 пункта, японский Nikkei 225 сокращается на 0,96%, до 41 056,5 пункта. Участники рынка ожидают итогов внешнеторгового диалога между США и Китаем. При этом издание South China Morning Post со ссылкой на источники сообщило, что США и Китай продлят паузу в вопросе взаимных пошлин еще на 90 дней на переговорах в Швеции. Также днем ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%. По мнению аналитиков, соглашение между ЕС и США – позитивный сигнал для рынков, поскольку оно ослабляет "парализующую неопределенность" в мировой торговле. "Если суммировать все это, то, что мы наблюдали с Японией, с ЕС, с переговорами, которые должны состояться в Стокгольме между США и Китаем, это действительно нивелирует риск затяжной торговой войны", — цитирует Рейтер заявление аналитика IG Тони Сайкамора (Tony Sycamore). "Парализующая неопределённость в значительной степени миновала, соглашение стало приемлемым для ЕС. Небольшая хорошая новость для фондовых рынков", - приводит агентство Рейтер мнение главного экономиста Berenberg Bank в Лондоне Хольгера Шмидинга (Holger Schmieding).
сша
китай
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, китай, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, shenzhen composite, hang seng index
Рынок, Торги, Экономика, США, КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
07:30 28.07.2025
 
Биржи АТР торгуются разнонаправленно на новостях из США и КНР

Биржи АТР снижаются на новостях о переговорах США и Китая по пошлинам

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром не демонстрируют однозначной динамики на новостях о ходе диалога США с другими странами о внешнеторговых пошлинах, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.04 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,17%, до 3 587,69 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,05%, до 2 199,89 пункта; гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,44%, до 25 501 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,1%, до 3 192,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,26%, до 8 689,4 пункта, японский Nikkei 225 сокращается на 0,96%, до 41 056,5 пункта.
Участники рынка ожидают итогов внешнеторгового диалога между США и Китаем. При этом издание South China Morning Post со ссылкой на источники сообщило, что США и Китай продлят паузу в вопросе взаимных пошлин еще на 90 дней на переговорах в Швеции.
Также днем ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%.
По мнению аналитиков, соглашение между ЕС и США – позитивный сигнал для рынков, поскольку оно ослабляет "парализующую неопределенность" в мировой торговле.
"Если суммировать все это, то, что мы наблюдали с Японией, с ЕС, с переговорами, которые должны состояться в Стокгольме между США и Китаем, это действительно нивелирует риск затяжной торговой войны", — цитирует Рейтер заявление аналитика IG Тони Сайкамора (Tony Sycamore).
"Парализующая неопределённость в значительной степени миновала, соглашение стало приемлемым для ЕС. Небольшая хорошая новость для фондовых рынков", - приводит агентство Рейтер мнение главного экономиста Berenberg Bank в Лондоне Хольгера Шмидинга (Holger Schmieding).
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАКИТАЙАзиатско-Тихоокеанский регионДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСShenzhen CompositeHang Seng Index
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала