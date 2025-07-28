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В Благовещенске открылся первый в России филиал ГИТИСа

В Благовещенске открылся первый в России филиал ГИТИСа - 28.07.2025, ПРАЙМ

В Благовещенске открылся первый в России филиал ГИТИСа

Первый в России официальный филиал Государственного института театрального искусства - ГИТИСа открылся в Благовещенске Амурской области, сообщило министерство... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T06:05+0300

2025-07-28T06:05+0300

2025-07-28T06:05+0300

россия

экономика

благовещенск

амурская область

приамурье

владимир путин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - ПРАЙМ. Первый в России официальный филиал Государственного института театрального искусства - ГИТИСа открылся в Благовещенске Амурской области, сообщило министерство культуры региона. "Первый официальный филиал ГИТИСа открылся в Благовещенске. Столица Приамурья стала первым городом в России, где открылся официальный филиал Государственного института театрального искусства - ГИТИСа. Это решение, принятое по поручению президента страны Владимира Путина", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. По данным минкульта, обучаться в филиале по направлениям продюсирования и звукорежиссуры будут 16 талантливых студентов, по семь на каждой специальности: это жители Иркутска, Южно-Сахалинска, Якутии, Ставрополя и Москвы. Преподавателями станут режиссер Сергей Горошков и продюсер Станислав Шевцов, уточнило министерство культуры. Студенты смогут посещать занятия удаленно, а также получат возможность прохождения стажировок непосредственно в московском вузе, добавило министерство. "Открытие филиала ГИТИСа в Благовещенске стало важным событием для всей культурной жизни региона. Теперь студенты имеют уникальную возможность получать качественное образование мирового уровня прямо на Дальнем Востоке, способствуя развитию культуры и искусства Амурской области и всего дальневосточного региона", - отмечается в тексте на сайте минкульта.

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россия, благовещенск, амурская область, приамурье, владимир путин